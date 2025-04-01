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Англия
01 апреля 2025, 03:12 | Обновлено 01 апреля 2025, 03:24
32
0

Форвард Арсенала восстановился после травмы и сыграет против Фулхэма

Букайо Сака наконец-то провел с командой тренировку

01 апреля 2025, 03:12 | Обновлено 01 апреля 2025, 03:24
32
0
Форвард Арсенала восстановился после травмы и сыграет против Фулхэма
ФК Арсенал. Букайо Сака

23-летний английский форвард «Арсенала» Букайо Сака примет участие в матче 30-го тура АПЛ против «Фулхэма».

Об этом сообщил Микель Артета на предматчевой пресс-конференции.

«Букайо готов играть. Мы сделали все необходимые шаги, и теперь очень важно правильно задействовать его в игре.

Для нас это очень мощное оружие. Мы знаем, насколько он важен для команды, поэтому прекрасно, что он снова в составе», - прокомментировал Артета.

Букайо Сака травмировался перед Рождеством в игре против «Кристал Пэлас». Тогда ему диагностировали разрыв подколенного сухожилия.

Главный тренер «канониров» также отметил, что Сака очень хочет выйти на поле.

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Александр Сильченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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