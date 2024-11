Ханс-Дитер ФЛИК: «Араухо? Мы не будем торопить его с возвращением»

Коуч «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травмированном защитнике каталонцев Рональде Араухо:

«Араухо? Мы не будем торопить его с возвращением. Он в хорошей форме, но мы должны позаботиться о нем, ведь он возвращается после серьезной травмы. Я буду счастлив, когда он снова будет с нами».

Контракт центрбека с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего уругвайца в 70 миллионов евро.

Араухо получил травму во время игры за Уругвай на Копа Америка. Из-за повреждения центрбек не сыграл ни одной игры за каталонцев в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Манчестер Юнайтед».

