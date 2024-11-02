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Испания
02 ноября 2024, 18:03 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:19
65
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Араухо? Мы не будем торопить его с возвращением»

Наставник «Барселоны» высказался о центрбеке каталонцев

02 ноября 2024, 18:03 | Обновлено 02 ноября 2024, 18:19
65
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Араухо? Мы не будем торопить его с возвращением»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Коуч «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травмированном защитнике каталонцев Рональде Араухо:

«Араухо? Мы не будем торопить его с возвращением. Он в хорошей форме, но мы должны позаботиться о нем, ведь он возвращается после серьезной травмы. Я буду счастлив, когда он снова будет с нами».

Контракт центрбека с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего уругвайца в 70 миллионов евро.

Араухо получил травму во время игры за Уругвай на Копа Америка. Из-за повреждения центрбек не сыграл ни одной игры за каталонцев в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Манчестер Юнайтед».

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Рональд Араухо Барселона Ханс-Дитер Флик
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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