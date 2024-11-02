Ханс-Дитер ФЛИК: «Араухо? Мы не будем торопить его с возвращением»
Наставник «Барселоны» высказался о центрбеке каталонцев
Коуч «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травмированном защитнике каталонцев Рональде Араухо:
«Араухо? Мы не будем торопить его с возвращением. Он в хорошей форме, но мы должны позаботиться о нем, ведь он возвращается после серьезной травмы. Я буду счастлив, когда он снова будет с нами».
Контракт центрбека с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего уругвайца в 70 миллионов евро.
Араухо получил травму во время игры за Уругвай на Копа Америка. Из-за повреждения центрбек не сыграл ни одной игры за каталонцев в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Манчестер Юнайтед».
🚨🎙️| Hansi Flick: "Araújo? We won't rush him back. He's in good shape, but we have to take care of him since he's coming back from a bad injury. I will be happy when he's back with us." #fcblive pic.twitter.com/likHEcl6GX— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 2, 2024
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