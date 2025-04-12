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  4. Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 21:48 |
8549
10

Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева

Артем не считает, что его друг был пьян

12 апреля 2025, 21:48 |
8549
10
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Instagram. Артем Милевский и Александр Алиев

В субботу, 12 апреля 2025 года, в сети распространили видео, на котором полиция в Киеве проводит задержание бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева. Как позже официально сообщила Патрульная полиция Киева, Александр был задержан с явными признаками алкогольного опьянения и отказывался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Перед обнародованием официальной информации от Патрульной полиции Киева, на задержание своего друга отреагировал экс-игрок «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский:

«Где там видно, что он пьян??? Посмотрите его видео, в адеквате человек».

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Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 10
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Falko
Ну, "де видно, де видно"? Може, на драгері?
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+4
Saar
Ти на його бабу глянь, яка видерлась на поліцейську машину!  Ти вважаєш, що Алієв був не таким!? Аналізи все покажуть.
Але це просто пздц!!!!
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+2
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didora
Два алкаша. Захищають одне одного. Там і без аналізів видно п'яну морду.
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+1
LexХХХ
Гарно потролив, дослівно процитувавши кента😄
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0
Andre Chil
Він же сказав шо порішав, вони ж на троїх раздавили, а третій то, ого-го кентяра
Ответить
0
Tka4enko_855
Тебе в очко ви0буть ти скажеш що сквозняк
Ответить
-1
Lulinnha
Закадычная парочка 
Ответить
-1
valerafan1
Принаймні, Алієв став на захист нашої країни, на відміну від поліціантів. Він не був агресивним, тому кайданки - це занадто. А Олександру побажаю більше не попадати в подібні ситуації.
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-2
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