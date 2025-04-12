Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева

В субботу, 12 апреля 2025 года, в сети распространили видео, на котором полиция в Киеве проводит задержание бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева. Как позже официально сообщила Патрульная полиция Киева, Александр был задержан с явными признаками алкогольного опьянения и отказывался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Перед обнародованием официальной информации от Патрульной полиции Киева, на задержание своего друга отреагировал экс-игрок «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский:

«Где там видно, что он пьян??? Посмотрите его видео, в адеквате человек».