Мохамед Салах стал новым рекордсменом АПЛ

В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Ливерпуль» дома переиграл «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 2:1.

Лидер и лучший бомбардир «Ливерпуля» Мохамед Салах снова отметился результативным действием. На его счету – очередная результативная передача.

Египтянин обновил рекорд Премьер-Лиги (продолжительностью сезона 38 матчей) по количеству результативных действий. На счету Салаха теперь их 45 (27+18).

Список рекордсменов

Мохамед Салах (2024/25) - 45

Тьерри Анри (2002/03) - 44

Эрлинг Холанд (2022/23) - 44

Абсолютным рекордом АПЛ является 47 результативных действий от Энди Коула (1993/94) и Алана Ширера (1994/95). Правда, тогда чемпионат состоял из 42-х матчей.

«Ливерпуль» с рекордом Салаха вырвал победу над «Вест Хэмом» в АПЛ.