Мохамед Салах стал новым рекордсменом АПЛ
Египетский футболист «Ливерпуля» продолжает проводить феноменальный сезон
В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Ливерпуль» дома переиграл «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 2:1.
Лидер и лучший бомбардир «Ливерпуля» Мохамед Салах снова отметился результативным действием. На его счету – очередная результативная передача.
Египтянин обновил рекорд Премьер-Лиги (продолжительностью сезона 38 матчей) по количеству результативных действий. На счету Салаха теперь их 45 (27+18).
Список рекордсменов
- Мохамед Салах (2024/25) - 45
- Тьерри Анри (2002/03) - 44
- Эрлинг Холанд (2022/23) - 44
Абсолютным рекордом АПЛ является 47 результативных действий от Энди Коула (1993/94) и Алана Ширера (1994/95). Правда, тогда чемпионат состоял из 42-х матчей.
«Ливерпуль» с рекордом Салаха вырвал победу над «Вест Хэмом» в АПЛ.
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