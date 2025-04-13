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Англия
13 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:38
144
0

Мохамед Салах стал новым рекордсменом АПЛ

Египетский футболист «Ливерпуля» продолжает проводить феноменальный сезон

13 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:38
144
0
Мохамед Салах стал новым рекордсменом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура Премьер-Лиги «Ливерпуль» дома переиграл «Вест Хэм Юнайтед» со счетом 2:1.

Лидер и лучший бомбардир «Ливерпуля» Мохамед Салах снова отметился результативным действием. На его счету – очередная результативная передача.

Египтянин обновил рекорд Премьер-Лиги (продолжительностью сезона 38 матчей) по количеству результативных действий. На счету Салаха теперь их 45 (27+18).

Список рекордсменов

  • Мохамед Салах (2024/25) - 45
  • Тьерри Анри (2002/03) - 44
  • Эрлинг Холанд (2022/23) - 44

Абсолютным рекордом АПЛ является 47 результативных действий от Энди Коула (1993/94) и Алана Ширера (1994/95). Правда, тогда чемпионат состоял из 42-х матчей.

«Ливерпуль» с рекордом Салаха вырвал победу над «Вест Хэмом» в АПЛ.

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Александр Сильченко Источник: Английская Премьер-лига
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