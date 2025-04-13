13 апреля в 18:00 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать судья Клим Заброда из Киева.

Заря в УПЛ с 32 очками находится на 7-й позиции, а Верес занимают 9-ю позицию (29 пунктов).

Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

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