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Премьер-лига
Заря
13.04.2025 18:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 13:55 | Обновлено 13 апреля 2025, 14:19
25
0

Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 18:00 матч 24-го тура чемпионата Украины

13 апреля 2025, 13:55 | Обновлено 13 апреля 2025, 14:19
25
0
Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря Луганск

13 апреля в 18:00 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать судья Клим Заброда из Киева.

Заря в УПЛ с 32 очками находится на 7-й позиции, а Верес занимают 9-ю позицию (29 пунктов).

Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

Заря - Верес
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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