ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Бросил жену и ушел к секретарше...
Здравко Мамич состоит в отношениях с Еленой Планинич, которая ранее была его секретаршей.
По данным хорватских СМИ, их роман начался четыре года назад. Тогда Елена ушла от мужа и вскоре переехала к Мамичу, который старше её на 27 лет.
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Мамича, бывшего президента загребского «Динамо», приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за мошенничество. Чтобы избежать наказания, он переехал в Боснию и Герцеговину.
Здравко подарил своей новой возлюбленной Range Rover.
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