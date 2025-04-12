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12 апреля 2025, 03:20 |
162
0

ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять

Бросил жену и ушел к секретарше...

12 апреля 2025, 03:20 |
162
0
ФОТО. Президент Динамо стал жить с секретаршей. Его можно понять
Instagram. Елена Планичич

Здравко Мамич состоит в отношениях с Еленой Планинич, которая ранее была его секретаршей.

По данным хорватских СМИ, их роман начался четыре года назад. Тогда Елена ушла от мужа и вскоре переехала к Мамичу, который старше её на 27 лет.

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Мамича, бывшего президента загребского «Динамо», приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за мошенничество. Чтобы избежать наказания, он переехал в Боснию и Герцеговину.

Здравко подарил своей новой возлюбленной Range Rover.

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фото lifestyle Здравко Мамич девушки
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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