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Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 19:06 | Обновлено 11 апреля 2025, 19:07
1623
0

Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»

Украинка обратилась к фанатам в Радоме после матча с Катажиной Кавой

11 апреля 2025, 19:06 | Обновлено 11 апреля 2025, 19:07
1623
0
Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка страны Марта Костюк дала небольшое интервью после победы над Катажиной Кавой в первой игре матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши:

«Во-первых, я хочу извиниться, ребята, за то, что победила польскую теннисистку. Я знаю, что вы пришли сюда поболеть за нее и за команду.

Я чувствую себя великолепно, это всегда самая большая честь представлять свою страну, поднимать свой флаг, быть на корте и представлять. Смена покрытий всегда сложна. Я очень довольна своим выступлением сегодня.

С начала войны Польша была одним из самых больших друзей Украины. Большое спасибо за это. У меня польская команда – извините, ребята, я взяла ваших тренеров. И много тренируюсь в Варшаве».

Марта победила Каву 6:1, 6:2 и принесла сборной первое очко. Вторыми на корт вышли Элина Свитолина и Майя Хвалинская.

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Марта Костюк женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Украина - Польша Катажина Кава Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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