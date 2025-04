Марта КОСТЮК: «Я хочу извиниться за то, что победила польскую теннисистку»

Вторая ракетка страны Марта Костюк дала небольшое интервью после победы над Катажиной Кавой в первой игре матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши:

«Во-первых, я хочу извиниться, ребята, за то, что победила польскую теннисистку. Я знаю, что вы пришли сюда поболеть за нее и за команду.

Я чувствую себя великолепно, это всегда самая большая честь представлять свою страну, поднимать свой флаг, быть на корте и представлять. Смена покрытий всегда сложна. Я очень довольна своим выступлением сегодня.

С начала войны Польша была одним из самых больших друзей Украины. Большое спасибо за это. У меня польская команда – извините, ребята, я взяла ваших тренеров. И много тренируюсь в Варшаве».

Марта победила Каву 6:1, 6:2 и принесла сборной первое очко. Вторыми на корт вышли Элина Свитолина и Майя Хвалинская.

Courtside 🤝 broadcast!



Enjoy this alternate view of Marta Kostyuk in full flight 🙌 🇺🇦#BJKCup pic.twitter.com/4GYLepwKfa