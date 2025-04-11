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Кубок Билли Джин Кинг
11 апреля 2025, 18:36 | Обновлено 11 апреля 2025, 18:42
727
0

ВИДЕО. Костюк заплакала во время исполнения гимна Украины

Эмоциональные кадры перед стартом матчевого противостояния КБДК Украина – Польша

11 апреля 2025, 18:36 | Обновлено 11 апреля 2025, 18:42
727
0
ВИДЕО. Костюк заплакала во время исполнения гимна Украины
ФТУ

11 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Катажину Каву 6:1, 6:2 и принесла национальной команде первое очко в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.

Перед стартом игры команды исполнили гимны своих страны. Марта не сдержала слез.

Эмоциональные кадры опубликовал официальный Twitter-паблик КБДК, подписав видео: «Вот, что значит для Марты играть за Украину».

Украина побеждает 1:0. Вторая игра противостояния: Элина Свитолина – Катажина Кава.

ВИДЕО. Костюк заплакала во время исполнения гимна Украины

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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