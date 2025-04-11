ВИДЕО. Костюк заплакала во время исполнения гимна Украины
Эмоциональные кадры перед стартом матчевого противостояния КБДК Украина – Польша
11 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Катажину Каву 6:1, 6:2 и принесла национальной команде первое очко в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши.
Перед стартом игры команды исполнили гимны своих страны. Марта не сдержала слез.
Эмоциональные кадры опубликовал официальный Twitter-паблик КБДК, подписав видео: «Вот, что значит для Марты играть за Украину».
Украина побеждает 1:0. Вторая игра противостояния: Элина Свитолина – Катажина Кава.
ВИДЕО. Костюк заплакала во время исполнения гимна Украины
What it means for Marta Kostyuk to play for Ukraine 🇺🇦 🫶#BJKCup pic.twitter.com/XTKbLPBrkU— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 11, 2025
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