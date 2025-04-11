Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение

Футбольный клуб «Аль-Наср», который играет в чемпионате Саудовской Аравии, намерен продолжить сотрудничество с португальцем Криштиану Роналду.

Руководство команды сделало официальное предложение о продлении контракта до лета 2027 года. Об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари. Срок действующего соглашения истекает 30 июня 2025 года.

«Аль-Наср» уверен, что никаких проблем не возникнет и форвард останется в Саудовской Аравии. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждал, что Роналду не вел переговоры с другими клубами, так как настроен остаться в нынешней команде.

В текущем сезоне португалец провел 34 матча во всех турнирах, где забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи. «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице, в активе клуба – 54 балла.