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  4. Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Саудовская Аравия
11 апреля 2025, 18:34 |
2706
1

Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение

«Аль-Наср» уверен, что сможет договориться с форвардом о продлении сотрудничества

11 апреля 2025, 18:34 |
2706
1
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Футбольный клуб «Аль-Наср», который играет в чемпионате Саудовской Аравии, намерен продолжить сотрудничество с португальцем Криштиану Роналду.

Руководство команды сделало официальное предложение о продлении контракта до лета 2027 года. Об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари. Срок действующего соглашения истекает 30 июня 2025 года.

«Аль-Наср» уверен, что никаких проблем не возникнет и форвард останется в Саудовской Аравии. Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждал, что Роналду не вел переговоры с другими клубами, так как настроен остаться в нынешней команде.

В текущем сезоне португалец провел 34 матча во всех турнирах, где забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи. «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице, в активе клуба – 54 балла.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду продление контракта
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Victor673256ua
Два роки Роналду має вистачити, щоб добити позначку у 1000 голів. А там можна і на пенсію
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