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  4. К Месси не поедет. Роналду определился с клубом, где продолжит свою карьеру
Саудовская Аравия
08 апреля 2025, 10:03 |
1699
0

К Месси не поедет. Роналду определился с клубом, где продолжит свою карьеру

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил новости о будущем португальца

08 апреля 2025, 10:03 |
1699
0
К Месси не поедет. Роналду определился с клубом, где продолжит свою карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду определился с клубом, где продолжит свою карьеру – он планирует остаться в чемпионате Саудовской Аравии и играть в составе «Аль-Насра».

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что форвард ведет переговоры с нынешней командой о продролжении сотрудничества:

«В последние недели мы слышали, что Криштиану Роналду рассматривает возможность перехода в «Интер Майами», чтобы играть с Лионелем Месси. Это полная чушь. Роналду никогда не начинал никаких переговоров с этим клубом – в этих сообщениях нет правды.

Криштиану не ведет никаких конкретных переговоров с клубами по краткосрочному контракту. Он намерен договориться о продлении сотрудничества. Для «Аль-Насра» важно построить команду вокруг Криштиану. Она уже хороша, но им нужно добавить больше сильных игроков», – сказал Романо.

В текущем сезоне Роналду провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт португальца истекает после окончания текущего сезона.

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Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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