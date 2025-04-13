В субботу, 12 апреля, проходил матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимал Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.

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Гости добыли победу со счетом 1:0.

После этого матча «Барселона» с 70 очками расположилась на 1-м месте, «Леганес», идущий на 18-м месте, имеет в своем актив 28 очков.

В первом тайме «сине-гранатовые» могли пропустить, но бразильский вингер Рафинья спас команду свои подкатом, которым он не дал дайти мячу до страйкера хозяев Дани Рабы.

❗️ ВИДЕО. Как Рафинья спас Барселону от пропущенного гола