ВИДЕО. Как Рафинья спас Барселону от пропущенного гола
Бразилец совершил блестящий подкат
В субботу, 12 апреля, проходил матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».
Встречу принимал Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.
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Гости добыли победу со счетом 1:0.
После этого матча «Барселона» с 70 очками расположилась на 1-м месте, «Леганес», идущий на 18-м месте, имеет в своем актив 28 очков.
В первом тайме «сине-гранатовые» могли пропустить, но бразильский вингер Рафинья спас команду свои подкатом, которым он не дал дайти мячу до страйкера хозяев Дани Рабы.
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