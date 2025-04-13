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  4. ВИДЕО. Как Рафинья спас Барселону от пропущенного гола
Испания
13 апреля 2025, 02:30 |
118
0

ВИДЕО. Как Рафинья спас Барселону от пропущенного гола

Бразилец совершил блестящий подкат

13 апреля 2025, 02:30 |
118
0
ВИДЕО. Как Рафинья спас Барселону от пропущенного гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

В субботу, 12 апреля, проходил матч 31-го утра Ла Лиги между «Леганесом» и каталонской «Барселоной».

Встречу принимал Эстадио Муниципаль де Бутарке в Леганесе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 1:0.

После этого матча «Барселона» с 70 очками расположилась на 1-м месте, «Леганес», идущий на 18-м месте, имеет в своем актив 28 очков.

В первом тайме «сине-гранатовые» могли пропустить, но бразильский вингер Рафинья спас команду свои подкатом, которым он не дал дайти мячу до страйкера хозяев Дани Рабы.

❗️ ВИДЕО. Как Рафинья спас Барселону от пропущенного гола

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Барселона Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Леганес - Барселона Рафинья Диас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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