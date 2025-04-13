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  4. ВИДЕО. Украинец отразил 4 пенальти в составе Интер Майами
Major League Soccer
13 апреля 2025, 11:59 |
1796
1

ВИДЕО. Украинец отразил 4 пенальти в составе Интер Майами

Дмитрий Торубара стал героем послематчевой серии юношеских команд

13 апреля 2025, 11:59 |
1796
1
ВИДЕО. Украинец отразил 4 пенальти в составе Интер Майами
Instagram

13 апреля 2025 года состоялся матч Кубка поколений между юношескими командами «Интер Майами» и «Далласа».

Настоящим героем встречи стал украинский вратарь «Интер Майами» U-18 Дмитрий Торубара, который отразил 4 удара соперников в послематчевой серии пенальти.

Перед переходом в «Интер Майами» 18-летний Дмитрий Торубара занимался футболом в украинском филиале академии «Бенфики», а также играл в различных клубах Англии и США.

ВИДЕО. Украинец отразил 4 пенальти в составе «Интер Майами

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 1
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umnuy2
нужно писать правду---американец украинского происхождения....кто со мной хочет вступить в полемику могут через несколько лет загуглить его и посмотреть гражданство
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