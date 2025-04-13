13 апреля 2025 года состоялся матч Кубка поколений между юношескими командами «Интер Майами» и «Далласа».

Настоящим героем встречи стал украинский вратарь «Интер Майами» U-18 Дмитрий Торубара, который отразил 4 удара соперников в послематчевой серии пенальти.

Перед переходом в «Интер Майами» 18-летний Дмитрий Торубара занимался футболом в украинском филиале академии «Бенфики», а также играл в различных клубах Англии и США.

ВИДЕО. Украинец отразил 4 пенальти в составе «Интер Майами