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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 20:42 |
3412
1

Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 

«Динамо» не опустится ниже третьего места

12 апреля 2025, 20:42 |
3412
1
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
ФК Динамо

12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.

Таким образом столичный клуб гарантировал себе еврокубки на следующий сезон – киевляне уже ниже третьего места не опустятся.

Всего Украину в еврокубках будут представлять четыре клуба.

Победитель УПЛ получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. В группу ЛЧ – три этапа, в случае неудачи наш чемпион попадет в Лигу Европы.

Один клуб будет представлять Украину в Лиге Европы – в первом раунде квалификации. Такое право получит или обладатель Кубка, или серебряный призер УПЛ. В случае неудачи в квалификации ЛЕ он автоматически перейдет в Лигу конференций, но в группу – только в том случае, если в ЛЕ одолеет трех оппонентов.

В базовом реестре Лиги конференций страна будет иметь двух делегатов. Вторая команда УПЛ (или третья, в зависимости от ситуации в Кубке Украины) и третья (или четвертая) будут стартовать во втором раунде квалификации. Таким образом, нашим клубам для попадания в основную сетку ЛК нужно будет пройти трех соперников.

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 24 18 6 0 50 - 15 60
2 Александрия 24 16 6 2 36 - 17 54
3 Шахтер Донецк 23 15 5 3 55 - 17 50
4 Полесье 23 10 8 5 31 - 23 38
5 Кривбасс 22 10 5 7 24 - 22 35
6 Карпаты Львов 23 9 6 8 28 - 24 33
7 Заря 22 10 2 10 27 - 29 32
8 Рух Львов 24 7 9 8 24 - 21 30
9 Верес 23 7 8 8 27 - 31 29
10 ЛНЗ Черкассы 24 7 4 13 23 - 35 25
11 Левый берег 22 6 4 12 12 - 24 22
12 Колос Ковалевка 23 4 9 10 16 - 20 21
13 Оболонь 23 5 6 12 13 - 37 21
14 Ворскла 23 5 6 12 18 - 30 21
15 Черноморец 23 5 3 15 15 - 35 18
16 Ингулец 22 3 7 12 15 - 34 16
Полная таблица

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Як що матимемо два клуби в основних стадіях єврокубків, вже буде непогано. Хоча сумніви у цьому є
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