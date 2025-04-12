Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки
«Динамо» не опустится ниже третьего места
12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».
Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.
Таким образом столичный клуб гарантировал себе еврокубки на следующий сезон – киевляне уже ниже третьего места не опустятся.
Всего Украину в еврокубках будут представлять четыре клуба.
Победитель УПЛ получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. В группу ЛЧ – три этапа, в случае неудачи наш чемпион попадет в Лигу Европы.
Один клуб будет представлять Украину в Лиге Европы – в первом раунде квалификации. Такое право получит или обладатель Кубка, или серебряный призер УПЛ. В случае неудачи в квалификации ЛЕ он автоматически перейдет в Лигу конференций, но в группу – только в том случае, если в ЛЕ одолеет трех оппонентов.
В базовом реестре Лиги конференций страна будет иметь двух делегатов. Вторая команда УПЛ (или третья, в зависимости от ситуации в Кубке Украины) и третья (или четвертая) будут стартовать во втором раунде квалификации. Таким образом, нашим клубам для попадания в основную сетку ЛК нужно будет пройти трех соперников.
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|24
|18
|6
|0
|50 - 15
|60
|2
|Александрия
|24
|16
|6
|2
|36 - 17
|54
|3
|Шахтер Донецк
|23
|15
|5
|3
|55 - 17
|50
|4
|Полесье
|23
|10
|8
|5
|31 - 23
|38
|5
|Кривбасс
|22
|10
|5
|7
|24 - 22
|35
|6
|Карпаты Львов
|23
|9
|6
|8
|28 - 24
|33
|7
|Заря
|22
|10
|2
|10
|27 - 29
|32
|8
|Рух Львов
|24
|7
|9
|8
|24 - 21
|30
|9
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27 - 31
|29
|10
|ЛНЗ Черкассы
|24
|7
|4
|13
|23 - 35
|25
|11
|Левый берег
|22
|6
|4
|12
|12 - 24
|22
|12
|Колос Ковалевка
|23
|4
|9
|10
|16 - 20
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13 - 37
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18 - 30
|21
|15
|Черноморец
|23
|5
|3
|15
|15 - 35
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15 - 34
|16
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