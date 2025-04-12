Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 

12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.

Таким образом столичный клуб гарантировал себе еврокубки на следующий сезон – киевляне уже ниже третьего места не опустятся.

Всего Украину в еврокубках будут представлять четыре клуба.

Победитель УПЛ получит путевку во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. В группу ЛЧ – три этапа, в случае неудачи наш чемпион попадет в Лигу Европы.

Один клуб будет представлять Украину в Лиге Европы – в первом раунде квалификации. Такое право получит или обладатель Кубка, или серебряный призер УПЛ. В случае неудачи в квалификации ЛЕ он автоматически перейдет в Лигу конференций, но в группу – только в том случае, если в ЛЕ одолеет трех оппонентов.

В базовом реестре Лиги конференций страна будет иметь двух делегатов. Вторая команда УПЛ (или третья, в зависимости от ситуации в Кубке Украины) и третья (или четвертая) будут стартовать во втором раунде квалификации. Таким образом, нашим клубам для попадания в основную сетку ЛК нужно будет пройти трех соперников.

Турнирная таблица УПЛ