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  4. Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Лига чемпионов
12 апреля 2025, 01:00 |
419
1

Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона

Главным фаворитом на триумф теперь считается «Арсенал»

12 апреля 2025, 01:00 |
419
1
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
uefa.com

Суперкомпьютер от известного портала Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2024/25 после первых четвертьфинальных матчей турнира.

Больше всего шансов на победу Opta дал «Арсеналу» – 27.8%. Далее в списке идет «Барселона» (25.9%) и «ПСЖ» (21.9%). Мадридский «Реал» идет в списке лишь шестым с 0.9%. На то, что «бланкос» сотворят чудо в ответном матче на Бернабеу против «Арсенала» дают лишь 4.3%.

Суперкомпьютер считает, что дортмундская «Боруссия» потеряла любые шансы на триумф в главном еврокубке.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

Прогноз на Лиге чемпионов 2024/25 от Opta

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Барселона Астон Вилла Боруссия Дортмунд Интер Милан Арсенал Лондон Бавария Реал Мадрид ПСЖ Лига чемпионов статистические расклады Opta
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Пoлковник
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