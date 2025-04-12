Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона

Суперкомпьютер от известного портала Opta оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов 2024/25 после первых четвертьфинальных матчей турнира.

Больше всего шансов на победу Opta дал «Арсеналу» – 27.8%. Далее в списке идет «Барселона» (25.9%) и «ПСЖ» (21.9%). Мадридский «Реал» идет в списке лишь шестым с 0.9%. На то, что «бланкос» сотворят чудо в ответном матче на Бернабеу против «Арсенала» дают лишь 4.3%.

Суперкомпьютер считает, что дортмундская «Боруссия» потеряла любые шансы на триумф в главном еврокубке.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

Прогноз на Лиге чемпионов 2024/25 от Opta