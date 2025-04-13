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  4. ВИДЕО. «Так сколько тебе лет?» Фанат потроллил Ярмоленко
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 15:02 |
1800
3

ВИДЕО. «Так сколько тебе лет?» Фанат потроллил Ярмоленко

Андрея Николаевича продолжают называть «Ярмолой»

13 апреля 2025, 15:02 |
1800
3
ВИДЕО. «Так сколько тебе лет?» Фанат потроллил Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Во время поединка у лидера киевлян Андрея Ярмоленко произошел очередной неприятный эпизод с болельщиком. Один из фанатов решил потроллить вингера за видео, на котором футболист «отчитывает» 14-летнего фаната за то, что тот назвал его «Ярмолой»:

«Ярмола, так сколько тебе лет? Ярмола!»

ВИДЕО. «Так сколько тебе лет?» Фанат потроллил Ярмоленко

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Андрей Ярмоленко фанаты болельщики зрители видео видео-реклама
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 3
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Burevestnik
ну і молодець вболівальник Кривбасу, шо докричався до Ярмоленко!
Андрій його почув і віддячим забитим голом у ворота суперника.
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+4
Falko
Чекаємо на новий перфоманс Кучерявого?
Ответить
0
McLay
"Сколько тєбє лєт", це ж  таке косощелепне гівно, яке за мізерну платню наведе ракету на місто! Нікчемний хробак!
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-1
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