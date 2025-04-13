ВИДЕО. «Так сколько тебе лет?» Фанат потроллил Ярмоленко
Андрея Николаевича продолжают называть «Ярмолой»
12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Кривбасс» Кривой Рог и киевское «Динамо».
Команды сыграли на стадионе «Горняк» (Кривой Рог). Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:0.
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Во время поединка у лидера киевлян Андрея Ярмоленко произошел очередной неприятный эпизод с болельщиком. Один из фанатов решил потроллить вингера за видео, на котором футболист «отчитывает» 14-летнего фаната за то, что тот назвал его «Ярмолой»:
«Ярмола, так сколько тебе лет? Ярмола!»
ВИДЕО. «Так сколько тебе лет?» Фанат потроллил Ярмоленко
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