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  4. Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Лига чемпионов
12 апреля 2025, 04:38 |
183
0

Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу

«Сливочные» потерпели поражение 0:3

12 апреля 2025, 04:38 |
183
0
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Легенда «Реала» Тони Кроос объяснил, почему мадридский клуб потерпел разгромное поражение в Лондоне.

«Арсенал победил Реал? Ничья в первом матче была бы слишком скучной для Реала. На самом деле они должны были проиграть, чтобы потом вернуться в Мадриде», – сказал Кроос.

Ответный матч пройдет на «Бернабеу» в среду, 16 апреля.

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов Арсенал - Реал Тони Кроос
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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