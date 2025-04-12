Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу

8 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Арсенал» и «Реал».

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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Легенда «Реала» Тони Кроос объяснил, почему мадридский клуб потерпел разгромное поражение в Лондоне.

«Арсенал победил Реал? Ничья в первом матче была бы слишком скучной для Реала. На самом деле они должны были проиграть, чтобы потом вернуться в Мадриде», – сказал Кроос.

Ответный матч пройдет на «Бернабеу» в среду, 16 апреля.