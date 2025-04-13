Другие новости13 апреля 2025, 02:00 |
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ВИДЕО. Как Роман Яремчук тренирует сына. Растёт будущий чемпион
Растёт замена Роману Яремчуку
13 апреля 2025, 02:00 |
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Кристина Яремчук показала, как вся семья тренируется в спортзале.
Маленький сын с улыбкой держит гантели, а папа Роман Яремчук тренирует его.
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Кристина также активно работает над своей физической формой.
Для семьи Яремчу спорт — это образ жизни, и даже их малыш уже с детства привыкает к здоровым привычкам.
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