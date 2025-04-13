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13 апреля 2025, 02:00 |
74
0

ВИДЕО. Как Роман Яремчук тренирует сына. Растёт будущий чемпион

Растёт замена Роману Яремчуку

13 апреля 2025, 02:00 |
74
0
ВИДЕО. Как Роман Яремчук тренирует сына. Растёт будущий чемпион
Instagram. Роман Яремчук с сыном

Кристина Яремчук показала, как вся семья тренируется в спортзале.

Маленький сын с улыбкой держит гантели, а папа Роман Яремчук тренирует его.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кристина также активно работает над своей физической формой.

Для семьи Яремчу спорт — это образ жизни, и даже их малыш уже с детства привыкает к здоровым привычкам.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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