Англия13 апреля 2025, 18:17 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:19
134
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Ньюкасл и Ман Юнайтед объявили стартовые составы на матч АПЛ
13 апреля в 18:30 состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги
13 апреля 2025, 18:17 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:19
134
0
13 апреля в 18:30 состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» будет принимать «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Если Ман Юнайтед провалил сезон и находится во второй половине турнирной таблицы, то Ньюкасл ведет борьбу за попадание в зону ЛЧ.
Ньюкасл и Ман Юнайтед объявили стартовые составы на матч АПЛ
HOWAY NEWCASTLE! 👊 pic.twitter.com/bKKprYFW7S— Newcastle United (@NUFC) April 13, 2025
📋 Today's XI ⤵️#MUFC || #NEWMUN— Manchester United (@ManUtd) April 13, 2025
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