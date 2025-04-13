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Англия
13 апреля 2025, 18:17 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:19
134
0

Ньюкасл и Ман Юнайтед объявили стартовые составы на матч АПЛ

13 апреля в 18:30 состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги

13 апреля 2025, 18:17 | Обновлено 13 апреля 2025, 18:19
134
0
Ньюкасл и Ман Юнайтед объявили стартовые составы на матч АПЛ
ФК Манчестер Юнайтед

13 апреля в 18:30 состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» будет принимать «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Если Ман Юнайтед провалил сезон и находится во второй половине турнирной таблицы, то Ньюкасл ведет борьбу за попадание в зону ЛЧ.

Ньюкасл и Ман Юнайтед объявили стартовые составы на матч АПЛ

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Манчестер Юнайтед стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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