13 апреля в 18:30 состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» будет принимать «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

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Если Ман Юнайтед провалил сезон и находится во второй половине турнирной таблицы, то Ньюкасл ведет борьбу за попадание в зону ЛЧ.

Ньюкасл и Ман Юнайтед объявили стартовые составы на матч АПЛ