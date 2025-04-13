Вернидуб подтвердил уход звездного легионера. Он испугался обстрелов

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил уход венесуэльского форварда команды Глейкера Мендосы, покинувшего клуб из-за ракетных обстрелов.

«Мендозы уже нет, уехал», – лаконично задел тему легионера главный тренер, криворожцев.

Мендоса подписал контракт с клубом Украинской Премьер-лиги только в начале февраля. За это время форвард успел сыграть 4 матча, забив гол в ворота донецкого «Шахтера».

Глейкер дебютировал за сборную Венесуэлы 18 января 2025 года в товарищеском матче против США (1:3). Тогда он провел на поле все 90 минут. Имеет опыт выступлений в Кубке Либертадорес за «Депортиво Тачира» – 4 матча. Мендоса стал чемпионом Венесуэлы в 2024 году.