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  4. Вернидуб подтвердил уход звездного легионера. Он испугался обстрелов
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 16:28 |
1405
1

Вернидуб подтвердил уход звездного легионера. Он испугался обстрелов

Глейкер Мендоса ушел из УПЛ

13 апреля 2025, 16:28 |
1405
1
Вернидуб подтвердил уход звездного легионера. Он испугался обстрелов
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб подтвердил уход венесуэльского форварда команды Глейкера Мендосы, покинувшего клуб из-за ракетных обстрелов.

«Мендозы уже нет, уехал», – лаконично задел тему легионера главный тренер, криворожцев.

Мендоса подписал контракт с клубом Украинской Премьер-лиги только в начале февраля. За это время форвард успел сыграть 4 матча, забив гол в ворота донецкого «Шахтера».

Глейкер дебютировал за сборную Венесуэлы 18 января 2025 года в товарищеском матче против США (1:3). Тогда он провел на поле все 90 минут. Имеет опыт выступлений в Кубке Либертадорес за «Депортиво Тачира» – 4 матча. Мендоса стал чемпионом Венесуэлы в 2024 году.

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Юрий Вернидуб Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: FootballHub
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Falko
Нападник. Зіграв 4 матчі, забив 1 гол. За збірну Папуасії дебютував от, буквально, в січні. ЗІРКОВИЙ легіонер?
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