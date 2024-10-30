Источник: Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Барселоны

«Манчестер Юнайтед» попытается подписать звездного защитника «Барселоны» Рональда Араухо в следующем сезоне, сообщает Fichajes.

Контракт центрбека с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего уругвайца в 70 миллионов евро.

В настоящее время Араухо восстанавливается от травмы, полученной летом во время выступлений за сборную Уругвая на Копа Америка.

Из-за травмы центрбек не сыграл ни одной игры за «Барселону» в этом сезоне. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены продлить контракт с уругвайцем.