Источник: Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Барселоны
Красные дьяволы интересуются Рональдом
«Манчестер Юнайтед» попытается подписать звездного защитника «Барселоны» Рональда Араухо в следующем сезоне, сообщает Fichajes.
Контракт центрбека с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего уругвайца в 70 миллионов евро.
В настоящее время Араухо восстанавливается от травмы, полученной летом во время выступлений за сборную Уругвая на Копа Америка.
Из-за травмы центрбек не сыграл ни одной игры за «Барселону» в этом сезоне. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены продлить контракт с уругвайцем.
🔴🇺🇾 El Manchester United intentará fichar al central del Barcelona Ronald Araujo la próxima temporada.— Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) October 30, 2024
ℹ️ 90 minutos pic.twitter.com/T4r7n9wYsd
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