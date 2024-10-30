Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Барселоны
Англия
30 октября 2024, 20:21 |
1076
1

Источник: Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Барселоны

Красные дьяволы интересуются Рональдом

30 октября 2024, 20:21 |
1076
1
Источник: Манчестер Юнайтед хочет подписать ключевого игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

«Манчестер Юнайтед» попытается подписать звездного защитника «Барселоны» Рональда Араухо в следующем сезоне, сообщает Fichajes.

Контракт центрбека с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего уругвайца в 70 миллионов евро.

В настоящее время Араухо восстанавливается от травмы, полученной летом во время выступлений за сборную Уругвая на Копа Америка.

Из-за травмы центрбек не сыграл ни одной игры за «Барселону» в этом сезоне. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены продлить контракт с уругвайцем.

По теме:
Перес хочет поскорее заменить Анчелотти. Известен главный кандидат
РАФИНЬЯ: «Я играю благодаря упорному труду, так было всегда»
«Я фанат Реала». Президент Ла Лиги – о церемонии вручения Золотого мяча
Рональд Араухо Барселона Манчестер Юнайтед Ла Лига Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30 октября 2024, 08:01 3
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри

Деонтей назвал победителя реванша в декабре

ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Другие виды | 30 октября 2024, 02:15 2
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье

Ярослава Магучих показала, как она чудесно проводит время в столице Македонии

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 30.10.2024, 16:05
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
Футбол | 29.10.2024, 23:49
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
Останется в клубе? Лидер Серии А ведет переговоры с основным вратарем
Футбол | 30.10.2024, 20:46
Останется в клубе? Лидер Серии А ведет переговоры с основным вратарем
Останется в клубе? Лидер Серии А ведет переговоры с основным вратарем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KirTheKing
червоні дияволи після тривалих роздумів віддали перевагу рональду макдональду, а не рональду араухо !!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
29.10.2024, 01:33
Футбол
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
29.10.2024, 08:32 1
Бокс
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
29.10.2024, 00:47 2
Футбол
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
29.10.2024, 07:46 13
Футбол
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
29.10.2024, 06:44 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 10
Футбол
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 04:46 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем