Барселона намерена продлить трех основных игроков

«Барселона» с оптимизмом смотрит на подписание новых контрактов с тремя игроками.

Приоритетом каталонцев является установление долгосрочных отношений с Педри, Гави и Рональдом Араухо. Контракты всех троих действительны до конца июня 2026 года.

«Барселона» хотела бы завершить переговоры в этом сезоне. Она хочет заключить контракт с каждым из игроков до середины 2030 года.

На данный момент ведутся предварительные переговоры, чтобы убедить игроков в том, что они важны для «Барселоны». Спортивный директор клуба Деку даже встретился с агентом Педри. И хотя никаких конкретных подробностей пока не сообщается, в клубе полагают, что испанский представитель рано или поздно подпишет новый контракт.

То же самое и с Гави, который медленно восстанавливается в полную силу после очень серьезной травмы. Переговоры с Араухо могут оказаться более сложными. Несколько месяцев назад уругваец получил предложение о новом контракте, но проигнорировал его.