Защитник Барселоны не дал ответа на вопрос про продление контракта

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо не дал чёткого ответа на вопрос касаемо его продление с каталонским клубом.



На пресс-конференции перед матчем с Панамой игрока спросили: «Вы остаетесь в Барселоне?». Араухо же решил обойтись без конкретики и ответил: «Сейчас я на 100% сосредоточен на Кубке Америки».



Игрок находится в структуре «Барселоны» с 2018 года. Текущий контракт 25-летнего уругвайского защитника с каталонским клубом истекает в 2026 году. В этом сезоне Рональд провёл на поле 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Трансферная стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €70 млн.

