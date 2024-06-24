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Испания
24 июня 2024, 14:16 | Обновлено 24 июня 2024, 14:17
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Защитник Барселоны не дал ответа на вопрос про продление контракта

Рональд Араухо решил ускользнуть от конкретики

24 июня 2024, 14:16 | Обновлено 24 июня 2024, 14:17
301
0
Защитник Барселоны не дал ответа на вопрос про продление контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо не дал чёткого ответа на вопрос касаемо его продление с каталонским клубом.

На пресс-конференции перед матчем с Панамой игрока спросили: «Вы остаетесь в Барселоне?». Араухо же решил обойтись без конкретики и ответил: «Сейчас я на 100% сосредоточен на Кубке Америки».

Игрок находится в структуре «Барселоны» с 2018 года. Текущий контракт 25-летнего уругвайского защитника с каталонским клубом истекает в 2026 году. В этом сезоне Рональд провёл на поле 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Трансферная стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €70 млн.

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Рональд Араухо сборная Уругвая по футболу Барселона свободный агент трансферы Ла Лиги
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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