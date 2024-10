ВИДЕО. Рейтинг Золотого мяча: лучшие моменты Артема Довбика

В Париже проходит 68-я церемония вручения награды «Золотой мяч», на которой определяют лучших футболистов.

Украинский форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик занял 29 место в голосовании за «Золотой мяч».

Equally ranked at the 29th place for the 2024 Men's Ballon d'Or!



