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28 октября 2024, 18:12 | Обновлено 28 октября 2024, 18:55
1253
0

ВИДЕО. Рейтинг Золотого мяча: лучшие моменты Артема Довбика

Украинский футболист занял 29 позицию

28 октября 2024, 18:12 | Обновлено 28 октября 2024, 18:55
1253
0
ВИДЕО. Рейтинг Золотого мяча: лучшие моменты Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В Париже проходит 68-я церемония вручения награды «Золотой мяч», на которой определяют лучших футболистов.

Украинский форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик занял 29 место в голосовании за «Золотой мяч».

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Микола Титюк Источник: Sherdog.com
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