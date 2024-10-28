Другие новости28 октября 2024, 18:12 | Обновлено 28 октября 2024, 18:55
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ВИДЕО. Рейтинг Золотого мяча: лучшие моменты Артема Довбика
Украинский футболист занял 29 позицию
28 октября 2024, 18:12 | Обновлено 28 октября 2024, 18:55
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В Париже проходит 68-я церемония вручения награды «Золотой мяч», на которой определяют лучших футболистов.
Украинский форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик занял 29 место в голосовании за «Золотой мяч».
Equally ranked at the 29th place for the 2024 Men's Ballon d'Or!— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
Artem Dovbyk @officialasroma @uafukraine @matshummels @officialasroma @DFB_Team#ballondor pic.twitter.com/2nDyMFih25
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