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Англия
28 октября 2024, 08:43 | Обновлено 28 октября 2024, 09:03
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0

Талант Арсенала недоволен игрой своей команды в матче АПЛ

Букайо Сака высказался о ничьей в поединке с «Ливерпулем»

28 октября 2024, 08:43 | Обновлено 28 октября 2024, 09:03
230
0
Талант Арсенала недоволен игрой своей команды в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал домашнюю ничью в матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

«Мы разочарованы. Я чувствую, что мы не показали себя с лучшей стороны в течение 90 минут, и это стоило нам победы в конце. Хотя считаем, что должны были победить.

Конечно, есть и позитивные моменты. «Ливерпуль» – топовая команда, им спасибо за игру. Но общее ощущение таково, что во втором тайме мы были не в лучшей форме. У них было больше импульса, они выиграли больше единоборств, больше владели мячом, естественно, нам приходилось защищаться.

Как я себя чувствую после травмы? Я ненавижу пропускать игры, поэтому я был рад вернуться. Я думал об этой игре, и я чувствовал себя хорошо на футбольном поел. А также я был рад забить такой ранний гол», – сказал Сака.

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Букайо Сака Арсенал Лондон Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Арсенал - Ливерпуль Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: ФК Арсенал Лондон
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