Талант Арсенала недоволен игрой своей команды в матче АПЛ

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал домашнюю ничью в матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

«Мы разочарованы. Я чувствую, что мы не показали себя с лучшей стороны в течение 90 минут, и это стоило нам победы в конце. Хотя считаем, что должны были победить.

Конечно, есть и позитивные моменты. «Ливерпуль» – топовая команда, им спасибо за игру. Но общее ощущение таково, что во втором тайме мы были не в лучшей форме. У них было больше импульса, они выиграли больше единоборств, больше владели мячом, естественно, нам приходилось защищаться.

Как я себя чувствую после травмы? Я ненавижу пропускать игры, поэтому я был рад вернуться. Я думал об этой игре, и я чувствовал себя хорошо на футбольном поел. А также я был рад забить такой ранний гол», – сказал Сака.