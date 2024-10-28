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Англия
28 октября 2024, 03:08 | Обновлено 28 октября 2024, 03:16
85
0

Стал лучше легенды. Сака превзошел в Арсенале достижение Анри

Вингеру покорился клубный рекорд

28 октября 2024, 03:08 | Обновлено 28 октября 2024, 03:16
85
0
Стал лучше легенды. Сака превзошел в Арсенале достижение Анри
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

27 октября в матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграл вничью 2:2 с «Ливерпуле».

На 9-й минуте встречи «канониров» вывел вперед вингер Букайо Сака. Этот гол стал для англичанина 50-м в Английской Премьер-лиге. Этого показателя Сака достиг в возрасте 23 лет и 52 дней.

Букайо в клубной истории «Арсенала» опередил Тьерри Анри, который в свое время достиг аналогичного показателя в 24 года и 128 дней. Впрочем, Сака для 50 голов понадобилось 178 матчей, а французскому форварду – 83.

Всего в истории «Арсенала» только 11 игрокам удалось забить 50 в АПЛ. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал это быстрее всех – за 79 игр.

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Тьерри Анри Букайо Сака Пьер-Эмерик Обамеянг чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: The Analyst
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