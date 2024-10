Жюль КУНДЕ: «Винисиуса невозможно остановить своими силами»

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался об вингере «Реала» Винисиуса Жуниора:

«Остановить Винни Джуниора? Это работа команды. Винисиуса невозможно остановить своими силами, особенно на 90-х минутах. Он неутомим. Будут моменты, когда мне понадобится помощь, это нормально. Это командный спорт. Я уверен, что мы проделаем отличную работу».

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в 26 октября в 22:00 в рамках 11-го тура Ла Лиги. Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока «Реала» в 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за королевский клуб в Ла Лиге 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи.

🗣️ Jules Koundé: “Stopping Vini Jr.? It’s a team job. Vinicius is not a player you can stop by yourself, especially for 90 mins. He is relentless. There would be moments where I need help, it’s normal. It’s a team sport. I’m sure we will do a great job.” (SportyTv) pic.twitter.com/uiZpC94Rei