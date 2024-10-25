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  4. Жюль КУНДЕ: «Винисиуса невозможно остановить своими силами»
Испания
25 октября 2024, 18:16 |
162
0

Жюль КУНДЕ: «Винисиуса невозможно остановить своими силами»

Защитник Барселоны высказался о звезде сливочных

25 октября 2024, 18:16 |
162
0
Жюль КУНДЕ: «Винисиуса невозможно остановить своими силами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался об вингере «Реала» Винисиуса Жуниора:

«Остановить Винни Джуниора? Это работа команды. Винисиуса невозможно остановить своими силами, особенно на 90-х минутах. Он неутомим. Будут моменты, когда мне понадобится помощь, это нормально. Это командный спорт. Я уверен, что мы проделаем отличную работу».

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в 26 октября в 22:00 в рамках 11-го тура Ла Лиги. Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока «Реала» в 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за королевский клуб в Ла Лиге 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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