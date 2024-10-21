Реал Мадрид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 октября в 22:00
В субботу, 26 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Это будет первое Эль-Класико в сезоне 2024/25.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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