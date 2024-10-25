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  4. Серхио АГУЭРО: «Ямал гораздо талантливее Винисиуса»
Испания
25 октября 2024, 13:11 | Обновлено 25 октября 2024, 13:34
407
3

Серхио АГУЭРО: «Ямал гораздо талантливее Винисиуса»

Экс-форвард Барселоны высказался о вундеркинде каталонцев

25 октября 2024, 13:11 | Обновлено 25 октября 2024, 13:34
407
3
Серхио АГУЭРО: «Ямал гораздо талантливее Винисиуса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Звездный экс-форвард «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сравнил нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора и вингера каталонцев Ламина Ямала:

«Ямал значительно талантливее Винисиуса, хотя У Винисиуса есть больше опыта благодаря титулам, которые он выиграл в «Реале». Винисиус входит в топ-3 в мире, но с точки зрения возраста и таланта я предпочитаю Ламин. Я хотел бы играть с обоими, а сам быть форвардом».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего Ямала в 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер провел за «Барселону» в Ла Лиге 10 матчей, в которых отличился забитыми голами 4 раза и отдал 6 голевых передач.

Ранее Ламин Ямал поделился воспоминаниями о своем футбольном пути.

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Серхио Агуэро Ламин Ямал Винисиус Жуниор Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Anna.
Вінісіус має більше досвіду, бо на 7 років старший за Ямала. 
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+1
Harun Bakircioğlu
Чтобы их сравнивать, они должны быть хотя бы одногодками. Одному 17, второму 24, между ними временная пропасть.
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+1
Saar
Не згоден. Ямал гарний гравець, але-це інформаційна бульбашка.  Видно, що робить Вінісіус і що робить Ямал. Перевага на боці бразильця!
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+1
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