Серхио АГУЭРО: «Ямал гораздо талантливее Винисиуса»

Звездный экс-форвард «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сравнил нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора и вингера каталонцев Ламина Ямала:

«Ямал значительно талантливее Винисиуса, хотя У Винисиуса есть больше опыта благодаря титулам, которые он выиграл в «Реале». Винисиус входит в топ-3 в мире, но с точки зрения возраста и таланта я предпочитаю Ламин. Я хотел бы играть с обоими, а сам быть форвардом».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего Ямала в 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер провел за «Барселону» в Ла Лиге 10 матчей, в которых отличился забитыми голами 4 раза и отдал 6 голевых передач.

Agüero: "Lamine has many more talents than Vinicius, although Vinicius has more experience with the titles he’s won with Madrid. Vinicius is in the 'top 3' in the world, but in terms of age and talent, I prefer Lamine. I would like to play with both, with me as the striker." pic.twitter.com/ghqB8UYbne