Серхио АГУЭРО: «Ямал гораздо талантливее Винисиуса»

Звездный экс-форвард «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сравнил нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора и вингера каталонцев Ламина Ямала:

«Ямал значительно талантливее Винисиуса, хотя У Винисиуса есть больше опыта благодаря титулам, которые он выиграл в «Реале». Винисиус входит в топ-3 в мире, но с точки зрения возраста и таланта я предпочитаю Ламин. Я хотел бы играть с обоими, а сам быть форвардом».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего Ямала в 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вингер провел за «Барселону» в Ла Лиге 10 матчей, в которых отличился забитыми голами 4 раза и отдал 6 голевых передач.

Ранее Ламин Ямал поделился воспоминаниями о своем футбольном пути.