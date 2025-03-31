БАРТУЛОВИЧ: «Печальный вечер. Хочется извиниться перед болельщиками»
Наставник Зари прокомментировал разгромное поражение от Колоса
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович рассказал об игре 22-го тура УПЛ против «Колоса» (0:3):
– В первую очередь, хочется извиниться перед болельщиками. Печальный вечер для нас. Очень плохо вошли в игру. Потом еще была красная карточка, гол. После этого было уже очень тяжело.
– Что произошло с командой? Это не та «Заря», к которой мы привыкли.
– Повторюсь – очень плохо вошли в эту игру. Возможно, кто-то уже подумал, что мы чего-то добились. Но я все время говорил им, что надо работать так же, как до этой паузы. Сделаем выводы и будем готовиться к следующим поединкам.
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