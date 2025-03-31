Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРТУЛОВИЧ: «Печальный вечер. Хочется извиниться перед болельщиками»
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 03:23 | Обновлено 31 марта 2025, 03:50
61
0

БАРТУЛОВИЧ: «Печальный вечер. Хочется извиниться перед болельщиками»

Наставник Зари прокомментировал разгромное поражение от Колоса

31 марта 2025, 03:23 | Обновлено 31 марта 2025, 03:50
61
0
БАРТУЛОВИЧ: «Печальный вечер. Хочется извиниться перед болельщиками»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович рассказал об игре 22-го тура УПЛ против «Колоса» (0:3):

– В первую очередь, хочется извиниться перед болельщиками. Печальный вечер для нас. Очень плохо вошли в игру. Потом еще была красная карточка, гол. После этого было уже очень тяжело.

– Что произошло с командой? Это не та «Заря», к которой мы привыкли.

– Повторюсь – очень плохо вошли в эту игру. Возможно, кто-то уже подумал, что мы чего-то добились. Но я все время говорил им, что надо работать так же, как до этой паузы. Сделаем выводы и будем готовиться к следующим поединкам.

По теме:
ГВАРДИОЛА:«Мы побили собственный рекорд: теперь уже 7 полуфиналов подряд»
КОСТЫШИН: «Колос должен находиться выше в турнирной таблице»
Ракицкий против легионера. Как Ярослав забрал себе в Одессе любимый номер
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Заря - Колос Младен Бартулович пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд
Футбол | 30 марта 2025, 23:23 4
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал контракт с Боруссией Дортмунд

15-летний Назар Рудзей продолжит карьеру в Германии

А сколько у Холанда? Известна оценка Забарного за матч Борнмут – Ман Сити
Футбол | 31 марта 2025, 04:44 0
А сколько у Холанда? Известна оценка Забарного за матч Борнмут – Ман Сити
А сколько у Холанда? Известна оценка Забарного за матч Борнмут – Ман Сити

30 марта горожане выбили вишен в 1/4 финала Кубка Англии, победив со счетом 2:1

Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Бокс | 30.03.2025, 08:32
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Футбол | 30.03.2025, 12:26
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
Новый Иньеста. Ман Сити готов предложить 200 миллионов евро за суперзвезду
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
Бокс | 30.03.2025, 09:20
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
Звездный чемпион мира: «У Усика будут очень сложные раунды с ним»
29.03.2025, 02:18
Бокс
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
30.03.2025, 06:23
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2025, 23:46 21
Теннис
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
30.03.2025, 08:09 3
Футбол
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
30.03.2025, 00:31 1
Футбол
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 16
Бокс
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
29.03.2025, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем