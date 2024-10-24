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Испания
24 октября 2024, 22:41 | Обновлено 24 октября 2024, 22:50
229
0

ЯМАЛ: «Родители не могли позволить себе отдать меня в футбольную академию»

Вундеркинд Барселоны поделился воспоминаниями о своем детстве

24 октября 2024, 22:41 | Обновлено 24 октября 2024, 22:50
229
0
ЯМАЛ: «Родители не могли позволить себе отдать меня в футбольную академию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал поделился воспоминаниями о своем футбольном пути:

«В детстве родители не могли позволить себе записать меня в футбольную академию, поэтому я играл в парке с другими детьми или с моими собаками дома. Однажды главный тренер «Ла Торрете» сказал моим родителям, что я могу бесплатно поступить в клуб. С того момента началось мое путешествие, и это был мой шанс, и в конце концов я попал в «Барселону».

Ламин Ямал дебютировал за «Барселону» 29 апреля 2023 года в матче против «Реал Бетиса», в возрасте 15 лет и 290 дней.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера в 150 миллионов евро. Также Ламин Ямал – один из главных фаворитов на звание лучшего молодого игрока года.

В нынешнем сезоне онгер провел за «Барселону» в Ла Лиге 10 матчей, в которых отличился забитыми голами 4 раза и отдал 6 голевых передач.

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Ламин Ямал Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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