ЯМАЛ: «Родители не могли позволить себе отдать меня в футбольную академию»

Звездный вингер «Барселоны» Ламин Ямал поделился воспоминаниями о своем футбольном пути:

«В детстве родители не могли позволить себе записать меня в футбольную академию, поэтому я играл в парке с другими детьми или с моими собаками дома. Однажды главный тренер «Ла Торрете» сказал моим родителям, что я могу бесплатно поступить в клуб. С того момента началось мое путешествие, и это был мой шанс, и в конце концов я попал в «Барселону».

Ламин Ямал дебютировал за «Барселону» 29 апреля 2023 года в матче против «Реал Бетиса», в возрасте 15 лет и 290 дней.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера в 150 миллионов евро. Также Ламин Ямал – один из главных фаворитов на звание лучшего молодого игрока года.

В нынешнем сезоне онгер провел за «Барселону» в Ла Лиге 10 матчей, в которых отличился забитыми голами 4 раза и отдал 6 голевых передач.

🚨🎙️| Lamine Yamal: "When I was young, I did not join any club because my parents could not afford to enroll me, so I played in the park with other kids or with my dogs at home. One day, the manager of La Torreta FC told my parents that I could join a club for free. From there I… pic.twitter.com/jx0u0kZnZk