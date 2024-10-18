Стали известны главные фавориты на получения награды «Golden Boy»

Итальянская газета «Tuttosport» ранее объявила список из 25 футболистов до 21 года, которые будет бороться за престижную награду «Golden Boy». Имя победителя узнаем 17 декабря в Турине (Италия).

Организация «Football Benchmark» составила рейтинг главных претендентов на награду. Рейтинг основан на индексе, где в учет идут результативные действия претендентов с октября прошлого года.

Главным фаворитом считается талант «Барселоны» Ламин Ямал – 94,6 балла. В тройку попали два игрока «ПСЖ» – Жоау Невеш (93,0) и Варрен Заир-Эмери (90,8). На четвертой строчке оказался игрок «МЮ» Алехандро Гарначо (89,5).

Сообщалось, что в список из 25 претендентов попали одноклубники Лунина и Трубина.