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18 октября 2024, 14:22 |
262
0

Стали известны главные фавориты на получения награды «Golden Boy»

Ламин Ямал, Жоау Невеш и Варрен Заир-Эмери в тройке лидеров

18 октября 2024, 14:22 |
262
0
Стали известны главные фавориты на получения награды «Golden Boy»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Итальянская газета «Tuttosport» ранее объявила список из 25 футболистов до 21 года, которые будет бороться за престижную награду «Golden Boy». Имя победителя узнаем 17 декабря в Турине (Италия).

Организация «Football Benchmark» составила рейтинг главных претендентов на награду. Рейтинг основан на индексе, где в учет идут результативные действия претендентов с октября прошлого года.

Главным фаворитом считается талант «Барселоны» Ламин Ямал – 94,6 балла. В тройку попали два игрока «ПСЖ» – Жоау Невеш (93,0) и Варрен Заир-Эмери (90,8). На четвертой строчке оказался игрок «МЮ» Алехандро Гарначо (89,5).

Сообщалось, что в список из 25 претендентов попали одноклубники Лунина и Трубина.

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Варрен Заир-Эмери Алехандро Гарначо Ламин Ямал Жоау Невеш
Микола Титюк Источник: Barca Universal
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