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17 октября 2024, 21:47 | Обновлено 17 октября 2024, 22:04
168
0

Golden Boy Awards. Одноклубники Лунина и Трубина претендуют на награду

Приз будет вручен в этом месяце

17 октября 2024, 21:47 | Обновлено 17 октября 2024, 22:04
168
0
Golden Boy Awards. Одноклубники Лунина и Трубина претендуют на награду
Getty Images/Global Images Ukraine. Golden Boy

Объявлен список из 25 имен финалистов премии Golden Boy Awards 2024 – премии, учрежденной итальянской газетой Tuttosport и присуждаемой лучшим футболистам в возрасте до 21 года, выступающим в европейских высших дивизионах.

Отметим, что украинцы не вошли в этот список. На награду претендуют одноклубники украинских голкиперов Андрея Лунина и Анатолия Трубина – Арда Гюлер и Эндрик (оба – «Реал) и Андреас Шульдруп («Бенфика»).

Лауреатом премии 2023 года стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

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Golden Boy Ламин Ямал Жоау Невеш Барселона ПСЖ Алехандро Гарначо Арда Гюлер Эндрик Реал Мадрид Манчестер Юнайтед
Павло Павленко Источник: Tuttosport
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