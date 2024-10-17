Golden Boy Awards. Одноклубники Лунина и Трубина претендуют на награду

Объявлен список из 25 имен финалистов премии Golden Boy Awards 2024 – премии, учрежденной итальянской газетой Tuttosport и присуждаемой лучшим футболистам в возрасте до 21 года, выступающим в европейских высших дивизионах.

Отметим, что украинцы не вошли в этот список. На награду претендуют одноклубники украинских голкиперов Андрея Лунина и Анатолия Трубина – Арда Гюлер и Эндрик (оба – «Реал) и Андреас Шульдруп («Бенфика»).

Лауреатом премии 2023 года стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.