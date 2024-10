Панатинаикос – Челси. Мудрик в старте. Видео голов, обзор (обновляется)

24 октября проходит матч 2-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Панатинаикос» и «Челси».

Поединок проходит на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча стартовала в 19:45 по Киеву.

В стартовом составе лондонского клуба играет украинский вингер Михаил Мудрик. Напомним, в последнем матче Мудрик не попал в заявку.

Лига конференций. Основной этап. 2-й тур, 24 октября

Панатинаикос – Челси – 1:4 (обновляется)

Голы: Пельистри, 69 – Феликс, 22, 55, Мудрик, 49, Нкунку, 59 (пен).

ГОЛ! Феликс, 22 (передача Мудрика)

Joao Felix GOAL vs Panathinaikos #Panathinaikos 🇬🇷 ConferenceLeague #Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Pu6IsBMCkY

ГОЛ! Мудрика, 49

JOAO FELIX SCORES AGAIN. ANOTHER MUDRYK ASSIST. WHAT A CONNECTION pic.twitter.com/p6Fre1cDSc