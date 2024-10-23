«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике
В матче Ливерпуль - Челси украинский полузащитник остался вне заявки на матч
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил, почему решил оставить украинца Михаила Мудрика вне заявки на выездной матч «Челси» против «Ливерпуля» (1:2).
«Я исключил Мудрика из состава на игру против «Ливерпуля» исключительно по техническим причинам.
Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю. Мы работаем с ним каждый день и надеемся, что он будет становиться лучше с каждым днем вместе с нами», — цитирует тренера футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
В последнее время украинский полузащитник подвергается критике из-за нестабильной игры.
Ранее Мареска намекал, что для Мудрика может быть целесообразной аренда.
🔵🇺🇦 Maresca: “I left Mudryk out of the squad to face Liverpool only for technical decision”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2024
“When will Misha fulfil his potential? I don't know. We try to work with Misha every day and hopefully he can get better and better day by day with us”. pic.twitter.com/RNqGo80UMe
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