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  4. «Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике
Англия
23 октября 2024, 19:17 | Обновлено 23 октября 2024, 19:28
1199
8

«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике

В матче Ливерпуль - Челси украинский полузащитник остался вне заявки на матч

23 октября 2024, 19:17 | Обновлено 23 октября 2024, 19:28
1199
8
«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике
Transfermarkt. Михаил Мудрик

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил, почему решил оставить украинца Михаила Мудрика вне заявки на выездной матч «Челси» против «Ливерпуля» (1:2).

«Я исключил Мудрика из состава на игру против «Ливерпуля» исключительно по техническим причинам.

Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю. Мы работаем с ним каждый день и надеемся, что он будет становиться лучше с каждым днем вместе с нами», — цитирует тренера футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

В последнее время украинский полузащитник подвергается критике из-за нестабильной игры.

Ранее Мареска намекал, что для Мудрика может быть целесообразной аренда.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Ливерпуль Ливерпуль - Челси Энцо Мареска Фабрицио Романо
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Serhii P.
Міша взимку буде посланий накуй
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+2
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EGOS
нескоро реалізує, бо міха тупий, як підошва від чобота!
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+1
vruthiy-112
Це вже щось особисте. 
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0
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