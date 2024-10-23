«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил, почему решил оставить украинца Михаила Мудрика вне заявки на выездной матч «Челси» против «Ливерпуля» (1:2).

«Я исключил Мудрика из состава на игру против «Ливерпуля» исключительно по техническим причинам.

Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю. Мы работаем с ним каждый день и надеемся, что он будет становиться лучше с каждым днем вместе с нами», — цитирует тренера футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

В последнее время украинский полузащитник подвергается критике из-за нестабильной игры.

Ранее Мареска намекал, что для Мудрика может быть целесообразной аренда.