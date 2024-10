«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска объяснил, почему решил оставить украинца Михаила Мудрика вне заявки на выездной матч «Челси» против «Ливерпуля» (1:2).

«Я исключил Мудрика из состава на игру против «Ливерпуля» исключительно по техническим причинам.

Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю. Мы работаем с ним каждый день и надеемся, что он будет становиться лучше с каждым днем вместе с нами», — цитирует тренера футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

В последнее время украинский полузащитник подвергается критике из-за нестабильной игры.

Ранее Мареска намекал, что для Мудрика может быть целесообразной аренда.

🔵🇺🇦 Maresca: “I left Mudryk out of the squad to face Liverpool only for technical decision”.



“When will Misha fulfil his potential? I don't know. We try to work with Misha every day and hopefully he can get better and better day by day with us”. pic.twitter.com/RNqGo80UMe