Обогнать Анри. Каррагер рассказал, почему Салах останется в Ливерпуле

Звездный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал свое мнение о продлении контракта 32-летнего вингера мерсисайдцев Мохамеда Салаха:

«Он присмотрится к статистике забитых голов Тьерри Анри и Фрэнку Лэмпарду, я думаю, и я считаю, что такая статистика является одной из главных причин, почему Мо Салах подпишет новый контракт в Ливерпуле.

Конечно, они будут говорить о деньгах и продолжительности контракта, но я думаю, что это то, что действительно стимулирует Мо Салаха. Он бьет все рекорды в Ливерпуле, и я думаю, что это большая часть его внимания как игрока».

20 октября в матче 8-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси» (2:1), Салах реализовал пенальти, сравнявшись по количеству забитых голов с экс-форвардом «Тоттенхэма» Джермейном Дефо, чем обеспечил себе место за всю историю АПЛ. Контракт египтянина с английским клубом истекает летом 2025 года.

Легендарный экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри имеет в своем активе 175 голов и находится на 7-м месте в топе. Фрэнк Лэмпард, имея на 2 гола больше чем Анри, занимает 6-ю позицию. Легенда «Ньюкасла» Алан Ширер возглавляет топ, имея в своем активе 260 голов.

В активе Салаха 162 гола в АПЛ. 160 мячей египтянин забил в футболке Ливерпуля, и всего дважды отличился за Челси.

Mohamed Salah moves up to joint-ninth in the all-time Premier League goalscoring chart 📈@LFC | @MoSalah pic.twitter.com/M3pV1YCifG