Ливерпуль – Челси – 2:1. Как Салах забил и отдал ассист. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ 2024/25
20 октября прошел матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Челси.
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Коллективы сыграли на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев.
Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик не попал в заявку на поединок.
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АПЛ 2024/25. 8-й тур, 20 октября
Ливерпуль – Челси – 2:1
Гол: Салах, 29 (пен.), Джонс, 51 – Джексон, 49
Видеообзор матча ожидается...
События матча
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