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Чемпионат Англии
Ливерпуль
20.10.2024 18:30 – FT 2 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 октября 2024, 20:44 |
1606
0

Ливерпуль – Челси – 2:1. Как Салах забил и отдал ассист. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ 2024/25

20 октября 2024, 20:44 |
1606
0
Ливерпуль – Челси – 2:1. Как Салах забил и отдал ассист. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября прошел матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев.

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик не попал в заявку на поединок.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Ливерпуль – Челси – 2:1

Гол: Салах, 29 (пен.), Джонс, 51 – Джексон, 49

Видеообзор матча ожидается...

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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