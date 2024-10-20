20 октября на «Энфилде» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Челси». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда столкнулась в этом году с серьезным вызовом: заканчивалась полноценная эпоха, время работы успешного, культового тренера. Чем это угрожало, можно понять, глянув на мучения МЮ без сэра Алекса. И боссы красных пошли любопытным путем: подобрали Клоппу преемника, Слота, но при этом Арне получил практически идентичную команду, без кадровых потерь летом, что были бы как-то ощутимы, но и без подписаний под голландца. Как минимум, это уже принесло успешный старт, причем не только в АПЛ мерсисайдцы штампуют победы, но и в Лиге чемпионов. Но стоит также помнить, что уже не обошлось без осечки. Причем поражение Ноттингем Форест пришлось именно на идентичный момент, когда футболисты в октябре только что вернулись из своих сборных - как будет сейчас? Еще и без Алиссона, травмировавшегося на ровном месте.

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Челси

Клуб продолжает быть чем-то вроде живого футбольного симулятора при Боули. Американские инвесторы не были довольны результатом прошлого сезона, когда Почеттино поднял пенсионеров только на 7-е место - и, досрочно с ним расставшись, сделали ставку на Мареску. Тот летом не выдерживал и публично сетовал на то, что одновременно работать с 40 подопечными не может. В итоге от части избавились, даже установив рекорд по заработанной сумме - но снова купили явно больше. Причем, приобретая новых атакующих полузащитников и которого по счету вратаря, синие остаются фактически с единственным центрфорвардом - не подписали ни Омородиона, ни Осимхена, ни кого-либо еще. В итоге все-таки осенью получилось наладить завоевание побед. Мареску даже менеджером месяца признали. Но перед паузой на игры сборных его подопечные ограничились ничьей с Ноттингем Форест.

Статистика личных встреч

Уникальная ситуация: 8 из 9 крайних очных матчей приносили ничьи, и только в январе красные тут устроили погром 4:1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут нового успеха мерсисайдцев. Они стабильнее и играют дома - ставим на очередную уже победу подопечных Слота (коэффициент - 1,69).