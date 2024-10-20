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Ливерпуль
20.10.2024 18:30 - : -
Челси
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Англия
20 октября 2024, 02:22 |
32
0

Ливерпуль – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Английской Премьер-лиги

20 октября 2024, 02:22 |
32
0
Ливерпуль – Челси. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20-го жовтня, состоится поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

Команда Арне Слота возглавляет турнирную таблицу и уже знает, что «Арсенал» проиграл «Борнмуту» (0:2), а перед стартом своей супер-игры против «Челси» будет еще знать, как на «Молинью» против «Вулверхэмптона» сыграл «Манчестер Сити». С этой информацией «красные» будут противостоять футболистам Энцо Марески, которые еще очень далеки от стабильности, но уже понимают, чего от них хочет главный тренер. Пока что, этого хватает для того, чтобы держаться в зоне еврокубков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
20 октября 2024 -
18:30
Челси
ТБ 2.5 1.41 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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