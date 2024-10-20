Подтвердили лидерство. Ливерпуль на Энфилде одолел Челси

Европейский футбольный уик-энд сразу после завершения октябрьского международного перерыва не был лишен громких противостояний. В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги, например, на поле стадиона «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и лондонский «Челси», которых по формальным признакам в виде количества добытых до этого зачетных баллов можно было считать соседями по турнирной таблице.

Команда Энцо Марески имела возможность приблизиться вплотную к коллективу Арне Слота, однако для этого «синим» нужно было сделать то, что в текущей кампании удавалось лишь «Ноттингем Форест» - обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде» (1:0), при том, что «красные» ни до, ни после этого вообще никому не проигрывали и в принципе не теряли зачетных баллов. А тут еще и случилось поражение лондонского «Арсенала» накануне от «Борнмута» (0:2), которым стремились воспользоваться сразу обе команды.

К сожалению, украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик даже в заявку на эту игру не попал, последствия и причины чего нам придется узнавать еще позже, а тем временем его одноклубники начинали матч с атак на ворота «Ливерпуля», которые впрочем ни одной остроты за первую половину тайма так и не создали. После этого команда Слота все же взяла игру под свой контроль.

И сразу же «красным» удалось отличиться голом. На 27 минуте Салах попал в Джонса в пределах штрафной дальним ударом с правого фланга и точно не рассчитывал, что против его партнера сразу же сфолит Колвилл после этого. Как и игроки «Челси», которые точно не имели в виду столь нелепый пенальти из ничего. Впрочем, египетский нападающий «Ливерпуля» такими возможностями забить не разбрасывается.

Салаху и второй пенальти в этой игре могла выпасть возможность пробить под занавес этого напряженного тайма, когда арбитр Джон Брукс увидел фол Санчеса против того же Джонса, которого и близко не было, что стало заметно по просмотру повторов на VAR. Остальное время до перерыва «синие» пытались отыграться и даже отметились попаданием в штангу за авторством Джексона с правого фланга штрафной и ударом Палмера над воротами с немножко лучшей позиции.

Однако свой гол «Челси» нашел только после перерыва, когда форвард во второй раз убежал в чужую штрафную под пас Кайседо, избежав при этом офсайда, и переиграл Келлехера с менее острого угла. Однако и длительное празднование не дали осуществить команде Марески, потому что фактически в следующей атаке Салах выложил подачу с правого фланга на ногу Джонсу в центре штрафной и тот в два касания пробил мимо Санчеса.

В дальнейшем «Ливерпуль» выбрал тот же защитный стиль, что и в начале игры и так же смог не наделать ошибок позади, тогда как соперники потратили достаточно сил, но так ничего и не придумали впереди. Ни один из конкурентов Мудрика себя так и не смог зарекомендовать при этом.

В следующие выходные «Ливерпуль» поедет в гости к лондонскому «Арсеналу», тогда как посреди недели сыграет в Лиге чемпионов УЕФА в гостях у немецкого РБ «Лейпциг», а лондонский «Челси» поедет в гости к греческому «Панатинаикосу» посреди недели в рамках Лиги конференций, после чего дома встретится с «Ньюкаслом».

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

«Ливерпуль» – «Челси» - 2:1

Голы: Салах, 29 (пен.), Джонс, 52 – Джексон, 48

Предупреждение: Собослаи, 45+8, Нуньес, 69, Конате, 80, Мак Аллистер, 90+2 – Адарабиойо, 6, Джексон, 28, Вейга, 78

«Ливерпуль»: Келлехер – Робертсон, Конате, ван Дейк, Александер-Арнольд (Гомес, 81) – Гравенберх, Джонс (Мак Аллистер, 81), Собослаи – Гакпо (Диас, 66), Жота (Нуньес, 30), Салах.

«Челси»: Санчес – Гюсто, Колвилл, Адарабиойо (Бадьяшиль, 53), Джеймс (Вейга, 53) – Лавиа, Кайседо – Санчо (Нету, 46), Палмер, Мадуэке (Нкунку, 76) – Джексон.

Арбитр: Джон Брукс (Англия).

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Удары (в створ): 8 (5) – 12 (2)

Угловые: 1 – 5

Оффсайды: 5 – 0.

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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