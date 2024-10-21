Мареска дал оценку поражению Челси от Ливерпуля без участия Мудрика

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поединок 8-го тура чемпионата Англии, в котором его команда на выезде проиграла «Ливерпулю» со счетом 1:2.

«Мы не любим проигрывать или терять очки, но мне очень понравилось выступление. Мы заслуживали большего, и наша действия были хорошими.

Мы контролировали большую часть игры. У нас были шансы, мы владели мячом. Я не думаю, что эта игра определяет, где мы находимся», – заявил 44-летний итальянец Мареска.

За «Челси» в матче против «Ливерпуля», напомним, не принял участие украинский вингер Михаил Мудрик. Он оказался вне заявки команды на поединок.

Ранее легенда «Ливерпуля» нашел причину поражения «Челси» от мерсисайдцев в матче АПЛ.