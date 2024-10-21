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20.10.2024 18:30 – FT 2 : 1
Челси
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21 октября 2024, 03:15 |
102
0

Мареска дал оценку поражению Челси от Ливерпуля без участия Мудрика

Наставник «синих» – о матче 8-го тура АПЛ

21 октября 2024, 03:15 |
102
0
Мареска дал оценку поражению Челси от Ливерпуля без участия Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поединок 8-го тура чемпионата Англии, в котором его команда на выезде проиграла «Ливерпулю» со счетом 1:2.

«Мы не любим проигрывать или терять очки, но мне очень понравилось выступление. Мы заслуживали большего, и наша действия были хорошими.

Мы контролировали большую часть игры. У нас были шансы, мы владели мячом. Я не думаю, что эта игра определяет, где мы находимся», – заявил 44-летний итальянец Мареска.

За «Челси» в матче против «Ливерпуля», напомним, не принял участие украинский вингер Михаил Мудрик. Он оказался вне заявки команды на поединок.

Ранее легенда «Ливерпуля» нашел причину поражения «Челси» от мерсисайдцев в матче АПЛ.

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Энцо Мареска Ливерпуль - Челси Челси Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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