Легенда Ливерпуля нашел причину поражения Челси от мерсисайдцев в матче АПЛ
Джейми Каррагер – о встрече команд в 8-м туре
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился экспертным мнением о поединке 8-го тура чемпионата Англии, в котором его бывший клуб дома обыграл «Челси» со счетом 2:1.
Экс-игрок «красных» заявил, что «пенсионерам» необходим новый голкипер, так как они проиграли из-за слабой игры Роберта Санчеса, особенно в моменте, когда победный для «Ливерпуля» гол забил Кертис Джонс.
«Это ощущается как действительно крупная победа, и Арне Слот это знает. «Ливерпуль» был не в лучшей форме, но они нашли способ победить, а это было отличительной чертой многих великих команд клуба в прошлом.
Слот не такой эмоциональный, как Клопп, но сегодня он полностью погрузился в игру. Я думаю, что болельщикам нравится то, что он остается самим собой. Он не пытается строить из себя кого-то другого.
Игра Роберта Санчеса? Для «Челси» это очень плохо. Рис Джеймс просто прогуливается к мячу. Джонс, на самом деле, неудачно принял мяч, но там была ошибка вратаря. Санчес должен был выйти и забрать его. Джонс должен был быть в ужасе от того, что вратарь идет на него. Ты должен успеть и надеяться, что мяч попадет тебе в лицо и ты его отобьешь.
«Челси» нужен новый вратарь, если они хотят вернуться туда, где они хотят быть, но, в целом, они были превосходны. Когда тренеры сталкиваются друг с другом, то они пытаются придумать что-то иное, чтобы сломать расстановку соперника.
Они создали проблемы «Ливерпулю». С точки зрения контроля игры «Челси» был лучше, но их подвел вратарь. Лондонцам не удалось создать достаточно моментов во втором тайме. «Ливерпуль» временами с трудом держался, но он выстоял до финального свистка», – заявил Каррагер.
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