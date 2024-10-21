«Его результативность снизилась, но…». Анчелотти – о Беллингеме
Коуч Реала высказался о звездном хавбеке сливочных
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об английском полузащитнике королевского клуба Джуде Беллингеме:
«Мы довольны его работой. Он много работает, он всегда присутствует, соперничает, борется, жертвует собой.
По сравнению с прошлым годом его результативность снизилась, но это не удивительно, сюрпризом был именно прошлый сезон, когда он забил много голов, которых никто не ожидал, и очень помог нам. Проблема в этом году состоит в том, что нам не хватает голов Беллингема.
Мы всегда забивали голы, и мы всегда будем забивать, потому что у нас есть талантливые игроки впереди. Для нас сейчас работа, которую он выполняет, важнее голов, забитых в прошлом году».
Следующий матч сливочные проведут 22 октября против дортмундской «Боруссии», в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего хавбека в 180 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Беллингем провел за «Реал» в Ла Лиге 6 игр, в которых отличился одним голевым пасом.
⚪️✨ Ancelotti backs Jude Bellingham: “Obviously Jude would like to score more but we are very satisfied with him”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024
“He does many more things than just goals for us, his overall contribution is much more important than his goals. He is a very important player for us”. pic.twitter.com/3YSNcGeMCJ
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