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  4. «Его результативность снизилась, но…». Анчелотти – о Беллингеме
Испания
21 октября 2024, 19:16 |
55
0

«Его результативность снизилась, но…». Анчелотти – о Беллингеме

Коуч Реала высказался о звездном хавбеке сливочных

21 октября 2024, 19:16 |
55
0
«Его результативность снизилась, но…». Анчелотти – о Беллингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об английском полузащитнике королевского клуба Джуде Беллингеме:

«Мы довольны его работой. Он много работает, он всегда присутствует, соперничает, борется, жертвует собой.

По сравнению с прошлым годом его результативность снизилась, но это не удивительно, сюрпризом был именно прошлый сезон, когда он забил много голов, которых никто не ожидал, и очень помог нам. Проблема в этом году состоит в том, что нам не хватает голов Беллингема.

Мы всегда забивали голы, и мы всегда будем забивать, потому что у нас есть талантливые игроки впереди. Для нас сейчас работа, которую он выполняет, важнее голов, забитых в прошлом году».

Следующий матч сливочные проведут 22 октября против дортмундской «Боруссии», в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего хавбека в 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Беллингем провел за «Реал» в Ла Лиге 6 игр, в которых отличился одним голевым пасом.

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Джуд Беллингем Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов Боруссия Дортмунд
Іван Распутін Источник: ESPN
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