ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Толами Бенсон – горячая подруга звезды «Арсенала»
Букайо Сака – самый настоящий счастливчик
Толами Бенсон снова напомнили о себе свежим постом в Instagram.
Роскошная девушка лидера «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака особенно часто фигурировала в английских медиа во время Евро-2024 и некоторые издания признали её «самой горячей подругой футболиста минувшего чемпионата Европы».
23-летняя красотка является довольно успешной моделью и инфлюенсеркой – совсем недавно девушка попала на обложку «British Vogue», а в своем IG она уже собрала почти 200 000 фолловеров.
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Девушка встречается с Букайо с 2020 года, но пара очень скрытна в своих отношениях – они не следят друг за другом в Instagram и никогда не выкладывали фотографии друг друга.
Ну а сейчас познакомимся с Толами поближе:
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