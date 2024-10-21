ВИДЕО. Невеста Криштиану Роналду блеснула в новом образе

Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – снова собрала восторженные отзывы своих фанатов.

Модель и инфлюенсерка стала рекламным лицом бренда ювелирных изделий «Pasquale Bruni».

Видео вышло очень эффектным – девушка Роналду продемонстрировала новую коллекцию украшений ювелирного дома.

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В последнее время брендж Джорджины выходит на новый уровень: девушка уже снялась в 3 сезонах Netflix-шоу «Я – Джорджина», её ежегодный доход оценивается в 20 млн долларов, а недавно она купила дом в Испании.

Приятного просмотра: