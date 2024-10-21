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21 октября 2024, 00:10 |
418
0

ВИДЕО. Невеста Криштиану Роналду блеснула в новом образе

Джорджина Родригес продолжает собирать впечатляющее портфолио

21 октября 2024, 00:10 |
418
0
ВИДЕО. Невеста Криштиану Роналду блеснула в новом образе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес

Невеста Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – снова собрала восторженные отзывы своих фанатов.

Модель и инфлюенсерка стала рекламным лицом бренда ювелирных изделий «Pasquale Bruni».

Видео вышло очень эффектным – девушка Роналду продемонстрировала новую коллекцию украшений ювелирного дома.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В последнее время брендж Джорджины выходит на новый уровень: девушка уже снялась в 3 сезонах Netflix-шоу «Я – Джорджина», её ежегодный доход оценивается в 20 млн долларов, а недавно она купила дом в Испании.

Приятного просмотра:

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видео lifestyle Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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