ВИДЕО. Невеста Криштиану Роналду блеснула в новом образе
Джорджина Родригес продолжает собирать впечатляющее портфолио
Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – снова собрала восторженные отзывы своих фанатов.
Модель и инфлюенсерка стала рекламным лицом бренда ювелирных изделий «Pasquale Bruni».
Видео вышло очень эффектным – девушка Роналду продемонстрировала новую коллекцию украшений ювелирного дома.
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В последнее время брендж Джорджины выходит на новый уровень: девушка уже снялась в 3 сезонах Netflix-шоу «Я – Джорджина», её ежегодный доход оценивается в 20 млн долларов, а недавно она купила дом в Испании.
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