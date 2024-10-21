Динамо Киев

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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 03:51 | Обновлено 21 октября 2024, 03:53
10
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Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября в 18:00 видеотрансляцию матча 11-го тура УПЛ

21 октября 2024, 03:51 | Обновлено 21 октября 2024, 03:53
10
0
Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 27 октября, в 18:00 состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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