Динамо Киев

Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября в 18:00 видеотрансляцию матча 11-го тура УПЛ
В воскресенье, 27 октября, в 18:00 состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Динамо – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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