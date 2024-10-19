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  4. Холанд выбрал клуб, где хочет выиграть Золотой мяч. И это не Манчестер Сити
Испания
19 октября 2024, 00:17 |
412
0

Холанд выбрал клуб, где хочет выиграть Золотой мяч. И это не Манчестер Сити

Эрлинга интересует проект «Барселоны»

19 октября 2024, 00:17 |
412
0
Холанд выбрал клуб, где хочет выиграть Золотой мяч. И это не Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

24-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации Elgoldigital, Холанд считает, что выиграть Золотой мяч в «Манчестер Сити» будет для него большой проблемой. Норвежец убежден, что выиграть эту награду он сможет только после ухода из Манчестера. На данный момент Холанда привлекает лишь один клуб – это «Барселона». Холанду нравится этот проект и он отдает предпочтение именно «сине-гранатовым», хотя есть и интерес от мадридского «Реала».

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 10 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.

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Эрлинг Холанд Барселона Манчестер Сити трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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