Холанд выбрал клуб, где хочет выиграть Золотой мяч. И это не Манчестер Сити

24-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации Elgoldigital, Холанд считает, что выиграть Золотой мяч в «Манчестер Сити» будет для него большой проблемой. Норвежец убежден, что выиграть эту награду он сможет только после ухода из Манчестера. На данный момент Холанда привлекает лишь один клуб – это «Барселона». Холанду нравится этот проект и он отдает предпочтение именно «сине-гранатовым», хотя есть и интерес от мадридского «Реала».

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 10 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.