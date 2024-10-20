MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
С 21 по 27 октября телеканал покажет 14 футбольных матчей в цифровом эфире Т2 и кабельных сетей
Телетранслятор MEGOGO покажет 2 матча 3-го тура Лиги чемпионов бесплатно.
В частности, во вторник, 22 октября, «MEGOGO СПОРТ» будет транслировать матч Лиги чемпионов Астон Вилла – Болонья, а также Юношеской лиги УЕФА Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд.
В среду, 23 октября, телеканал покажет поединок Лиги Европы Брага – Буде-Глимт и Лиги чемпионов РБ Зальцбург – Динамо Загреб.
В четверг, 24 октября, зрители смогут посмотреть в прямом эфире матчи Лиги конференций и Лиги Европы Викингур – Серкль Брюгге, Карабах – Аякс и Атлетик – Славия Прага.
Пятница, 25 октября, порадует противостоянием итальянской Серии А Удинезе – Кальяри и португальской Примейры Санта-Клара – Жил Висенте.
На выходных, 26-27 октября, болельщиков ждут матчи чемпионатов Франции, Италии и Испании. В субботу на поле выйдут Анже и Сент-Этьен, Аталанта сыграет против Вероны. В воскресенье состоится дерби Лазурного побережья Ницца – Монако, а в Ла Лиге Реал Сосьедад встретится с Осасуной.
Добавим, телеканал «MEGOGO СПОРТ» уже доступен во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2, а также в кабельных сетях и на OTT-платформе MEGOGO.
Расписание матчей:
Понедельник, 21 октября
- 21:30 – Альбасете – Бургос. 21:30 – Чемпионат Испании. Сегунда. 10 тур
Вторник, 22 октября
- 17:00 – Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Юношеская лига УЕФА. 3 тур
- 22:00 – Астон Вилла – Болонья. Лига чемпионов УЕФА. 3 тур
Среда, 23 октября
- 17:30 – Брага – Буде-Глимт. Лига Европы УЕФА. 3 тур
- 22:00 – РБ Зальцбург – Динамо Загреб. Лига чемпионов УЕФА. 3 тур
Четверг, 24 октября
- 17:30 – Викингур – Серкль Брюгге. Лига конференций УЕФА. 2 тур
- 19:45 – Карабах – Аякс. Лига Европы УЕФА. 3 тур
- 22:00 – Атлетик – Славия Прага. Лига Европы УЕФА. 3 тур
Пятница, 25 октября
- 19:30 – Удинезе – Кальяри. Чемпионат Италии. 9 тур
- 22:45 – Санта-Клара – Жил Висенте. Чемпионат Португалии. 9 тур
Суббота, 26 октября
- 18:00 – Анже – Сент-Этьен. Чемпионат Франции. 9 тур
- 21:45 – Аталанта – Верона. Чемпионат Италии. 9 тур
Воскресенье, 27 октября
- 18:00 – Ницца – Монако. Чемпионат Франции. 9 тур
- 22:00 – Реал Сосьедад – Осасуна. Чемпионат Испании. 11 тур
Как настроить канал «MEGOGO СПОРТ»:
- Включить телевизор и приемник Т2.
- На пульте нажать кнопку «Меню», зайти в раздел «Настройки» – «Поиск» – «Автопоиск». После завершения процесса сканирования сохранить результат, нажав кнопку «ОК» на пульте управления.
- Готово – «Megogo Спорт» появится в списке каналов.
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