MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала

Телетранслятор MEGOGO покажет 2 матча 3-го тура Лиги чемпионов бесплатно.

В частности, во вторник, 22 октября, «MEGOGO СПОРТ» будет транслировать матч Лиги чемпионов Астон Вилла – Болонья, а также Юношеской лиги УЕФА Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд.

В среду, 23 октября, телеканал покажет поединок Лиги Европы Брага – Буде-Глимт и Лиги чемпионов РБ Зальцбург – Динамо Загреб.

В четверг, 24 октября, зрители смогут посмотреть в прямом эфире матчи Лиги конференций и Лиги Европы Викингур – Серкль Брюгге, Карабах – Аякс и Атлетик – Славия Прага.

Пятница, 25 октября, порадует противостоянием итальянской Серии А Удинезе – Кальяри и португальской Примейры Санта-Клара – Жил Висенте.

На выходных, 26-27 октября, болельщиков ждут матчи чемпионатов Франции, Италии и Испании. В субботу на поле выйдут Анже и Сент-Этьен, Аталанта сыграет против Вероны. В воскресенье состоится дерби Лазурного побережья Ницца – Монако, а в Ла Лиге Реал Сосьедад встретится с Осасуной.

Добавим, телеканал «MEGOGO СПОРТ» уже доступен во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2, а также в кабельных сетях и на OTT-платформе MEGOGO.

Расписание матчей:

Понедельник, 21 октября

21:30 – Альбасете – Бургос. 21:30 – Чемпионат Испании. Сегунда. 10 тур

Вторник, 22 октября

17:00 – Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Юношеская лига УЕФА. 3 тур

22:00 – Астон Вилла – Болонья. Лига чемпионов УЕФА. 3 тур

Среда, 23 октября

17:30 – Брага – Буде-Глимт. Лига Европы УЕФА. 3 тур

22:00 – РБ Зальцбург – Динамо Загреб. Лига чемпионов УЕФА. 3 тур

Четверг, 24 октября

17:30 – Викингур – Серкль Брюгге. Лига конференций УЕФА. 2 тур

19:45 – Карабах – Аякс. Лига Европы УЕФА. 3 тур

22:00 – Атлетик – Славия Прага. Лига Европы УЕФА. 3 тур

Пятница, 25 октября

19:30 – Удинезе – Кальяри. Чемпионат Италии. 9 тур

22:45 – Санта-Клара – Жил Висенте. Чемпионат Португалии. 9 тур

Суббота, 26 октября

18:00 – Анже – Сент-Этьен. Чемпионат Франции. 9 тур

21:45 – Аталанта – Верона. Чемпионат Италии. 9 тур

Воскресенье, 27 октября

18:00 – Ницца – Монако. Чемпионат Франции. 9 тур

22:00 – Реал Сосьедад – Осасуна. Чемпионат Испании. 11 тур

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Как настроить канал «MEGOGO СПОРТ»: