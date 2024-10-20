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Лига чемпионов
20 октября 2024, 13:25 | Обновлено 20 октября 2024, 13:29
1172
3

MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала

С 21 по 27 октября телеканал покажет 14 футбольных матчей в цифровом эфире Т2 и кабельных сетей

20 октября 2024, 13:25 | Обновлено 20 октября 2024, 13:29
1172
3
MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
Getty Images/Global Images Ukraine

Телетранслятор MEGOGO покажет 2 матча 3-го тура Лиги чемпионов бесплатно.

В частности, во вторник, 22 октября, «MEGOGO СПОРТ» будет транслировать матч Лиги чемпионов Астон Вилла – Болонья, а также Юношеской лиги УЕФА Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд.

В среду, 23 октября, телеканал покажет поединок Лиги Европы Брага – Буде-Глимт и Лиги чемпионов РБ Зальцбург – Динамо Загреб.

В четверг, 24 октября, зрители смогут посмотреть в прямом эфире матчи Лиги конференций и Лиги Европы Викингур – Серкль Брюгге, Карабах – Аякс и Атлетик – Славия Прага.

Пятница, 25 октября, порадует противостоянием итальянской Серии А Удинезе – Кальяри и португальской Примейры Санта-Клара – Жил Висенте.

На выходных, 26-27 октября, болельщиков ждут матчи чемпионатов Франции, Италии и Испании. В субботу на поле выйдут Анже и Сент-Этьен, Аталанта сыграет против Вероны. В воскресенье состоится дерби Лазурного побережья Ницца – Монако, а в Ла Лиге Реал Сосьедад встретится с Осасуной.

Добавим, телеканал «MEGOGO СПОРТ» уже доступен во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2, а также в кабельных сетях и на OTT-платформе MEGOGO.

Расписание матчей:

Понедельник, 21 октября

  • 21:30 – Альбасете – Бургос. 21:30 – Чемпионат Испании. Сегунда. 10 тур

Вторник, 22 октября

  • 17:00 – Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд. Юношеская лига УЕФА. 3 тур
  • 22:00 – Астон Вилла – Болонья. Лига чемпионов УЕФА. 3 тур

Среда, 23 октября

  • 17:30 – Брага – Буде-Глимт. Лига Европы УЕФА. 3 тур
  • 22:00 – РБ Зальцбург – Динамо Загреб. Лига чемпионов УЕФА. 3 тур

Четверг, 24 октября

  • 17:30 – Викингур – Серкль Брюгге. Лига конференций УЕФА. 2 тур
  • 19:45 – Карабах – Аякс. Лига Европы УЕФА. 3 тур
  • 22:00 – Атлетик – Славия Прага. Лига Европы УЕФА. 3 тур

Пятница, 25 октября

  • 19:30 – Удинезе – Кальяри. Чемпионат Италии. 9 тур
  • 22:45 – Санта-Клара – Жил Висенте. Чемпионат Португалии. 9 тур

Суббота, 26 октября

  • 18:00 – Анже – Сент-Этьен. Чемпионат Франции. 9 тур
  • 21:45 – Аталанта – Верона. Чемпионат Италии. 9 тур

Воскресенье, 27 октября

  • 18:00 – Ницца – Монако. Чемпионат Франции. 9 тур
  • 22:00 – Реал Сосьедад – Осасуна. Чемпионат Испании. 11 тур

Как настроить канал «MEGOGO СПОРТ»:

  • Включить телевизор и приемник Т2.
  • На пульте нажать кнопку «Меню», зайти в раздел «Настройки» – «Поиск» – «Автопоиск». После завершения процесса сканирования сохранить результат, нажав кнопку «ОК» на пульте управления.
  • Готово – «Megogo Спорт» появится в списке каналов.
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Умник
Аххха но не украинские клубы.
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+1
Boodya
Чисто сміття, яке й так матиме низькі рейтинги, покажуть безкоштовно 👍, а з іншого боку я вже принципово мегого платити не збираюсь.
Я так розумію не один я такої думки
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-1
Олександр
Це реклама .в Мегого ніхто не іде .гадають що пенсіонери з халявними приставками т2 подивляться пару ігор лч і побіжать підключать Мегого максімальний за 300 в місяць.навіть смішно 
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-1
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