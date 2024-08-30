Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 12:12 |
2354
6

Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу

В цифровой эфирной сети Т2 ранее не было подобного контента

30 августа 2024, 12:12 |
2354
6
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
Пресс-служба «Megogo Спорт»

29 августа «Megogo Спорт» начал вещание в государственном мультиплексе МХ-7. Телеканал будет доступен бесплатно во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2. Определенный период в начале вещания «Megogo Спорт» будет проходить тестирование, чтобы достичь наилучшего качества видео и аудио.

Пользователям, у которых «Megogo Спорт» не появится автоматически, нужно просканировать каналы на приемнике Т2.

Как настроить канал «Megogo Спорт»:

  • Включить телевизор и приемник Т2.
  • На пульте нажать кнопку «Меню», зайти в раздел «Настройки» – «Поиск» – «Автопоиск». После завершения процесса сканирования сохранить результат, нажав кнопку «ОК» на пульте управления.
  • Готово – «Megogo Спорт» появится в списке каналов.

Аналогично производится сканирование на телевизорах со встроенным приемником Т2.

«Megogo Спорт» предлагает телезрителям эксклюзивный контент, которого ранее не было в цифровой эфирной сети Т2, а именно: избранные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, Кубка Германии, Кубка Испании и некоторых других турниров. Наполнение эфирной сетки в начале вещания канала будет претерпевать изменения.

8 августа 2024 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выбрал «Megogo Спорт» победителем конкурса на свободный канал в государственном мультиплексе МХ-7.

Вскоре «Megogo Спорт» появится также в кабельных сетях и на OTT-платформе Megogo.

По теме:
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
телевидение телетрансляции MEGOGO
Владимир Клепач Источник: Детектор.Медиа
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец подпишет украинского экс-игрока американского клуба Шарлотт
Футбол | 30 августа 2024, 11:51 0
Черноморец подпишет украинского экс-игрока американского клуба Шарлотт
Черноморец подпишет украинского экс-игрока американского клуба Шарлотт

Одесситы усиливают линию атаки 

На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
Олимпийские игры | 29 августа 2024, 13:13 0
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд

Кристи Рели-Кроссли (класс S9) проплыла 50 метров вольным стилем за 27.28 секунд

Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Футбол | 30.08.2024, 06:23
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?
Футбол | 30.08.2024, 11:45
Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?
Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Футбол | 29.08.2024, 23:22
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Кротік
на Т2 вже є, а на Мегого від приставки ще немає. Це я про свій тєлєк
Ответить
+1
Saar
Головне для мене, що є Серія А
Ответить
0
Triamsv
Этот канал и так был бесплатным в приложении Мегого. Одни обзоры матчей и ни одной прямой трансляции. Ничего полезного в этом канале нет.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
29.08.2024, 03:53 5
Теннис
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
28.08.2024, 08:20
Футбол
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29.08.2024, 19:51 305
Футбол
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
28.08.2024, 10:55 2
Бокс
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
29.08.2024, 07:05 14
Футбол
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
29.08.2024, 03:49 1
Теннис
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
29.08.2024, 08:19 4
Бокс
В Кривбассе рассказали о реакции Шахтера на обстрел отеля в Кривом Роге
В Кривбассе рассказали о реакции Шахтера на обстрел отеля в Кривом Роге
28.08.2024, 09:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем