Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу

29 августа «Megogo Спорт» начал вещание в государственном мультиплексе МХ-7. Телеканал будет доступен бесплатно во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2. Определенный период в начале вещания «Megogo Спорт» будет проходить тестирование, чтобы достичь наилучшего качества видео и аудио.

Пользователям, у которых «Megogo Спорт» не появится автоматически, нужно просканировать каналы на приемнике Т2.

Как настроить канал «Megogo Спорт»:

Включить телевизор и приемник Т2.

На пульте нажать кнопку «Меню», зайти в раздел «Настройки» – «Поиск» – «Автопоиск». После завершения процесса сканирования сохранить результат, нажав кнопку «ОК» на пульте управления.

Готово – «Megogo Спорт» появится в списке каналов.

Аналогично производится сканирование на телевизорах со встроенным приемником Т2.

«Megogo Спорт» предлагает телезрителям эксклюзивный контент, которого ранее не было в цифровой эфирной сети Т2, а именно: избранные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, Кубка Германии, Кубка Испании и некоторых других турниров. Наполнение эфирной сетки в начале вещания канала будет претерпевать изменения.

8 августа 2024 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выбрал «Megogo Спорт» победителем конкурса на свободный канал в государственном мультиплексе МХ-7.

Вскоре «Megogo Спорт» появится также в кабельных сетях и на OTT-платформе Megogo.