ФОТО. Новый секс-скандал в АПЛ – владелец клуба приставал к футболистке
И снова сексуальные домогательства в футболе
Экс-капитан «Фулхэма» Ронни Гиббонс обвинил экс-владельца клуба Мохаммеда Аль-Файеда в сексуальном насилии.
Ранее стало известно, что египетский миллиардер, умерший в 2023 году, обвиняется в сексуальных домогательствах к молодым девушкам, в том числе и к 15-летней. На данный момент с его адвокатами связались 37 человек.
«Говоря свою правду и рассказывая наконец свою историю, я надеюсь, что это поможет мне исцелиться и избавиться от стыда, смущения и боли, которые я носила в себе долгие годы», - сказала Гиббонс в интервью The Athletic.
«Он [Аль-Файед] притянул меня к себе и попытался поцеловать в губы.
«Он держал мои руки, прижав их к бокам, чтобы я не могла его оттолкнуть. Это была позиция контроля, как будто он хотел доминировать надо мной».
«Я подумала: «Что мне делать?». В тот момент я чувствовала огромную ответственность, ведь мы только что стали профессиональной командой».
«Возможно, он даже высунул язык в мою сторону или что-то в этом роде. Я просто помню, что мне было физически плохо, очень плохо, когда я уходила оттуда», – объяснила Ронни.
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Во время следующей встречи Аль-Файед снова попытался применить к ней насилие.
«На этот раз он лапал меня», – с болью вспоминает девушка. «Когда он прощался, он схватил меня, попытался обнять и поцеловать.
Он сказал: «Ты ведь не боишься, правда? Ты не должна бояться, я ничего такого не сделаю, ты очень ценная, ты особенная девочка».
В «Фулхэме» знали, что Аль-Файед «неравнодушен к молодым блондинкам», и не разрешали футболисткам оставаться с ним наедине. Лондонский клуб поддержал Ронни Гиббонс в деле против экс-владельца.
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