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21 октября 2024, 02:22 |
115
0

ФОТО. Новый секс-скандал в АПЛ – владелец клуба приставал к футболистке

И снова сексуальные домогательства в футболе

21 октября 2024, 02:22 |
115
0
ФОТО. Новый секс-скандал в АПЛ – владелец клуба приставал к футболистке
Reuters. Ронни Гиббонс

Экс-капитан «Фулхэма» Ронни Гиббонс обвинил экс-владельца клуба Мохаммеда Аль-Файеда в сексуальном насилии.

Ранее стало известно, что египетский миллиардер, умерший в 2023 году, обвиняется в сексуальных домогательствах к молодым девушкам, в том числе и к 15-летней. На данный момент с его адвокатами связались 37 человек.

«Говоря свою правду и рассказывая наконец свою историю, я надеюсь, что это поможет мне исцелиться и избавиться от стыда, смущения и боли, которые я носила в себе долгие годы», - сказала Гиббонс в интервью The Athletic.

«Он [Аль-Файед] притянул меня к себе и попытался поцеловать в губы.

«Он держал мои руки, прижав их к бокам, чтобы я не могла его оттолкнуть. Это была позиция контроля, как будто он хотел доминировать надо мной».

«Я подумала: «Что мне делать?». В тот момент я чувствовала огромную ответственность, ведь мы только что стали профессиональной командой».

«Возможно, он даже высунул язык в мою сторону или что-то в этом роде. Я просто помню, что мне было физически плохо, очень плохо, когда я уходила оттуда», – объяснила Ронни.

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Во время следующей встречи Аль-Файед снова попытался применить к ней насилие.

«На этот раз он лапал меня», – с болью вспоминает девушка. «Когда он прощался, он схватил меня, попытался обнять и поцеловать.

Он сказал: «Ты ведь не боишься, правда? Ты не должна бояться, я ничего такого не сделаю, ты очень ценная, ты особенная девочка».

В «Фулхэме» знали, что Аль-Файед «неравнодушен к молодым блондинкам», и не разрешали футболисткам оставаться с ним наедине. Лондонский клуб поддержал Ронни Гиббонс в деле против экс-владельца.

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фото lifestyle Английская Премьер-лига Фулхэм
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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