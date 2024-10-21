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21 октября 2024, 04:10 |
14
0

ВИДЕО. Один день из жизни звезды АПЛ – это сумасшедший график

У вас есть возможность познакомиться с жизнью профессионального футболиста поближе

21 октября 2024, 04:10 |
14
0
ВИДЕО. Один день из жизни звезды АПЛ – это сумасшедший график
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Сон Хын Мин продемонстрировал внутреннюю кухню «Тоттенхэма» и рассказал про свой обычный день.

Южнокорейский нападающий рассказал, что ест омлет с авокадо и ветчиной «буквально каждый день» на завтрак.

Затем Сон проводит некоторое время в гипербарической камере, которая насыщает кровь кислородом, что позволяет лучше выполнять упражнения и быстрее восстанавливаться.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После этого 7-й номер лондонцев пошел в спортзал, дальше – поход в прачечную, чтобы немного «отпарить» свои вещи.

Затем наступает время тренировки, сразу после которой Сон идет принимать ледяную ванну. 32-летний игрок отмечает, что делает это каждый день, потому что он «не молодеет».

На обед лидер «шпор» ест немного курицы, авокадо, помидор и белковый йогурт. Это помогает игроку ускорить восстановление после нагрузок. Звезда «Тоттенхэма» покидает тренировочную базу около 15:00. Просмотрите его полный распорядок дня здесь:

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Сон Хын Мин Тоттенхэм видео lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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