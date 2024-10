ВИДЕО. Один день из жизни звезды АПЛ – это сумасшедший график

Сон Хын Мин продемонстрировал внутреннюю кухню «Тоттенхэма» и рассказал про свой обычный день.

Южнокорейский нападающий рассказал, что ест омлет с авокадо и ветчиной «буквально каждый день» на завтрак.

Затем Сон проводит некоторое время в гипербарической камере, которая насыщает кровь кислородом, что позволяет лучше выполнять упражнения и быстрее восстанавливаться.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После этого 7-й номер лондонцев пошел в спортзал, дальше – поход в прачечную, чтобы немного «отпарить» свои вещи.

Затем наступает время тренировки, сразу после которой Сон идет принимать ледяную ванну. 32-летний игрок отмечает, что делает это каждый день, потому что он «не молодеет».

На обед лидер «шпор» ест немного курицы, авокадо, помидор и белковый йогурт. Это помогает игроку ускорить восстановление после нагрузок. Звезда «Тоттенхэма» покидает тренировочную базу около 15:00. Просмотрите его полный распорядок дня здесь:

A day in the life with Sonny! 🎬🔥 pic.twitter.com/sBiWr5NTrM